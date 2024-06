Jonas Brothers y Macklemore dan comienzo al segundo fin de semana de Rock in Rio Lisboa - DIEGO PADILHA - ROCK IN RIO LISBOA

LISBOA, 23 Jun. (de la enviada especial de Europa Press, Paula Cano) -

La banda de los Jonas Brothers, compuesta por Nick, Joe y Kevin Jonas, y el rapero estadounidense Macklemore han dado comienzo este sábado 22 de junio al segundo fin de semana de la 10ª edición de Rock in Rio Lisboa con una asistencia aproximada de 60.000 personas -según datos de la organización-, una jornada marcada por la reivindicación social y la música local.

El festival portugués ha repetido en el Parque Tejo Lisboa por primera vez desde 2004, un entorno en el que la música de los escenarios se mezcla con las vistas al río Tajo y el Puente Vasco de Gama.

Uno de los conciertos más esperados era el de los Jonas Brothers, que será el único en Europa hasta septiembre ya que el pasado abril la banda anunciaba que posponía todas las actuaciones para priorizar otro proyecto que, decían en un comunicado, tenían "muchas ganas de mostrar".

La banda originaria de Nueva Jersey (Estados Unidos) no solo ha cantado sus recientes éxitos como 'Sucker' o 'Only Human', canciones que pertenecen a'Happiness Begins' -lanzado en 2019 tras siete años de separación- o temas de su último trabajo 'The Album', si no que han recordado canciones que les consagraron como artistas tras su época en Disney Channel, donde alcanzaron popularidad con apariciones en la serie 'Jonas' o la película 'Camp Rock'.

Así, el público, ha agradecido el repaso de su álbum homónimo 'Jonas Brothers', y ha coreado temas como 'S.O.S' o 'Hold On' e incluso 'Introducing me' y 'This is me' que componen la banda sonora de 'Camp Rock'.

Sin embargo, las canciones que más han llamado al público a participar en el concierto han sido las versiones que han hecho los hermanos de 'September', de Earth, Wind & Fire, y 'Can't Take My Eyes Off You', de Gloria Gaynor.

APOYO A PALESTINA EN EL CONCIERTO DE MACKLEMORE

Antes de la actuación de la banda americana y después de algunas artistas portuguesas y brasileñas como Carolina Deslandes o Ivete Sangalo, quienes han subido a las tablas a mitad de la tarde, ha sido el turno del rapero americano Macklemore quien ha hecho diversas referencias de apoyo a Palestina, la primera ha sido vistiendo una kufiya al cuello, el pañuelo tradicional de Oriente Medio y Arabia.

"Estamos aquí para celebrar la vida. En los últimos meses el peligro está calando en mi corazón y en mi mente por lo que está viviendo la gente de Gaza. Necesitamos un mundo feliz, pacífico y valiente. Debe haber más solidaridad con la gente de Palestina. La libertad debe ser para todos", ha agregado el artista mientras aseguraba que se encontraba ante 55.000 personas.

Concretamente, durante el 'show', el artista ha hecho que en Lisboa sonase 'Hind's Hall', su último rap que homenajea las protestas en la Universidad de Columbia, en la que los estudiantes ocuparon uno de los edificios dándole el nombre que lleva la canción del artista, en honor a Hind Rejab, una niña palestina de 6 años que habría sido asesinada por las fuerzas policiales israelís en Gaza.

"¿Qué estás dispuesto a arriesgar? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Y si fueras tú quien está en Gaza? ¿Y si esos fueran tus hijos? Si Occidente fingiera que no existes... Querrías que el mundo se levantara y los estudiantes por fin lo han hecho", ha cantado el artista ante un público que no ha reaccionado demasiado a la reivindicación, aunque en las primeras filas le han ofrecido pañuelos palestinos

Nacido en Seattle (Estados Unidos), Benjamin Hammond Haggerty, nombre real del artista, se posicionaba como figura del rap independiente en 2012 con canciones como 'Thrift Shop', con la que ha abierto, y 'Can't Hold Us', con la que ha cerrado enérgico, tirándose al público que le ha sostenido sobre todas las cabezas mientras coreaba el estribillo y se despedía repitiendo "libre Palestina hasta que sea al revés".

Su carrera artística ha estado caracterizada por sus letras personales pero sociales, algo que ha demostrado cuando ha recitado 'Same Love', canción que ha presentado asegurando que en ese concierto no importaba ni la orientación sexual, ni el color de la piel. "Ama a quien quieras", ha gritado mientras en las pantallas aparecían banderas LGTBI.

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO Y ATRACCIONES DURANTE TODA LA JORNADA

Además de los conciertos, Rock in Rio Lisboa ofrece a sus asistentes todo un mundo de ocio, y a media tarde, sobre las 17.00 horas, las actuaciones han tomado un receso para dar paso al partido de fútbol de la Eurocopa que ha enfrentado a Portugal con la selección de Turquía y que ha sido un descanso en las horas más fuertes de calor, en las que se han alcanzado los 30º grados.

Siguiendo con la experiencia un poco más alejada de la música, el festival ha acogido un espectáculo de pirotecnia y 'videomapping' que ha consistido en un paseo por la historia de los últimos 20 años del festival.

Aunque el foco es la música, el recinto estaba plagado de atracciones, puestos de comida, maquillaje que han estado llenos durante todas las horas de este sábado.

Tras colgar el cartel de 'todo vendido' con 160.000 asistentes la semana pasada y con las actuaciones de Ed Sheeran, Scorpions, Íñigo Quintero o Lukas Graham, la Ciudad del Rock ha repetido este sábado con el 80% de las entradas vendidas y lo hará también el domingo, día para el que se han vendido también todas las entradas, según ha informado la organización. Así, el último día de Rock in Rio Lisboa 2024 lo cerrarán muchas artistas femeninas como Aitana, Camila Cabello o Doja Cat.