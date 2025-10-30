Manolo García publica 'Drapaires poligoneros': "Me he cansado de ver a unos señores que son dueños del mundo"

El cantante Manolo García durante una entrevista para Europa Press, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). El nuevo disco de Manolo García se llama ‘Drapaires Poligoneros’, incluye 15 canciones inéditas y sale a la venta el 31 de octubre. - Gabriel Luengas - Europa Press

El artista Manolo García, que publica este viernes su nuevo disco 'Drapaires poligoneros', ha asegurado que ha "cerrado" su persiana "unos meses" a las noticias porque se ha cansado de ver "a unos señores que son dueños del mundo" que solo quieren hacer "guerra comercial" y que se quieren "machacar".

"Me he hastiado, me he cansado de ver unos señores que son dueños del mundo y que dicen: 'Os vamos a hacer la guerra comercial, os vamos a machacar'. Su cara me persigue, nos persigue a todos en los telediarios. Un señor con el pelo así... Es que no me apetece verle. Es igual que un vecino mío que es un borde, me lo cruzo por la calle y me cambio de acera, porque es un borde y muy maleducado, es una mala persona", ha asegurado el artista en una entrevista con Europa Press en referencia a algunos líderes políticos actuales.

Precisamente, ha señalado el caso del presidente de Argentina, Javier Milei. "Al señor Milei, que va con la sierra, no quiero verle. Su cara me pone nervioso, tengo que defenderme", ha añadido García.

Sin embargo, ha reconocido que aunque no quiera, se acaba enterando de la actualidad e incluso apoya causas que sí cree razonable apoyar, como el manifiesto que firmaba hace unas semanas para parar la ofensiva israelí en Gaza, en el que 132 personalidades de la cultura pedían una paz "justa y duradera", además de reclamar un alto el fuego "definitivo"

"Como vivo en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Burgos, aunque no quiera, tranquilo, ya me enteraré de todo (...) 'Manolo, ¿quieres firmar un manifiesto para parar la guerra en Gaza?', claro, me he enterado de que hay que parar la guerra en Gaza y he firmado el manifiesto, claro que sí. No me pongo de espaldas, es problema de todos, estoy aquí también a mi humilde manera. Lo puedo hacer por cuestiones que crea razonable apoyar, claro que estoy", ha apuntado para después volver a defender su "derecho" a no ponerse "enfermo" al ver cosas que no le dan "alegrías".

En 'Drapaires poligoneros' el artista vuelve a la música en solitario -aunque en primavera comenzará una nueva gira con El Último de la fila- y lo ve como una defensa de la "tranquilidad", casi "anticapitalista".

"Es imposible parar el capitalismo porque ya ha entrado en el ADN y ya forma parte, a partir las siguientes generaciones ya eso está inocuo. No puedo parar nada. Pero sí puedo yo individualmente frenar. Es mi propósito y en eso empleo una parte de mi energía: en tranquilizarme, en necesitar cada vez menos", ha precisado.

El título del trabajo -que cuenta con 15 cortes y ha sido producido por el propio García- es en catalán y hace referencia a una diversidad cultural, algo que a su juicio, está dejando de existir.

"He nacido en Barcelona, soy bilingüe: hablo castellano mayormente pero también hablo catalán y me gusta la diversidad cultural. Me gusta que se hable en galego, que se hable en euskera que se hable en francés. Me gustaría que hubiera más tascas de comida popular y menos cosas americanas. Me gustaría ir un día a China y que China fuera China, fascinante. Y que Madrid fuera Madrid, fascinante. Pero estás en Madrid o en Pekín y hay las mismas marcas, las mismas autovías con los mismos puentes de cemento iguales clavados. Sí, globalización. Pues no. Hace cinco minutos, hace 300 años, el mundo era diverso, era sorprendente. Ahora es aburrido. Puede llegar a ser aburrido", ha afeado.

García da el pistoletazo de salida a su gira de teatros para presentar este trabajo este domingo 2 de noviembre en Cáceres, un tour que ha colgado el cartel de 'todo vendido' en cada uno de los conciertos.