Más de mil artistas británicos se unen en un disco silencioso contra la IA en Reino Unido: "¿Esto es lo que queremos?"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de mil artistas británicos, entre los que se encuentran Kate Bush, Tori Amos, Annie Lennox, Jamiroquai o Hans Zimmer, se han unido en un disco silencioso para protestar contra los cambios previstos por el Gobierno de Reino Unido en la legislación sobre derechos de autor, que permitirán el uso de sus creaciones artísticas en el desarrollo de la Inteligencia Artificial Generativa.

El álbum, llamado 'Is this what we want?' ('¿Esto es lo que queremos?'), está compuesto por 12 canciones en las que no se oye nada, apenas unos ruidos domésticos, zumbidos, golpes lejanos o un aspirador.

Precisamente, la unión de los doce títulos crean la frase 'The British Government Must Not Legalise Music Theft To Benefit AI Companies', que se traduce como "el Gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de IA".