Muere Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

Archivo - Muere Dolly Parton a los 80 años de edad- picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante estadounidense de música country, Dolly Parton, ha fallecido a los 80 años de edad, según ha anunciado su sobrino, Bryan Seaver, en un vídeo difundido este martes en la red social 'X'.

"Es un honor, un honor mezclado con orgullo y mucha tristeza. Pero la tristeza se queda con nosotros, no con Dolly. Dolly ha vivido en la luz y ahora está en los brazos de Jesús", ha expresado Seaver.

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, la estrella del country se consolidó en la música y alcanzó la fama a partir de 1977 con el lanzamiento de 'Here You Come Again', álbum que superó el millón de copias vendidas.