Trump decreta que la bandera ondee a media asta durante una semana en todo el país por la muerte de Dolly Parton

Archivo - La cantante estadounidense de country Dolly Parton - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decretado este martes que la bandera ondee a media asta durante una semana en todo el país por la muerte de la cantante Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años de edad.

"Lamento mucho informar que Dolly Parton, una de las más grandes cantantes de country, y de la música en general, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Jamás ha habido alguien como ella, ni lo habrá", ha indicado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El magnate republicano ha anunciado así que, "en su honor", ha decretado que la bandera ondee a media asta en Estados Unidos "durante un período de una semana a partir de esta noche a las 18.00 horas (hora local). "¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere", ha sentenciado el inquilino de la Casa Blanca.

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, la estrella del country se consolidó en la música y alcanzó la fama a partir de 1977 con el lanzamiento de 'Here You Come Again', álbum que superó el millón de copias vendidas.