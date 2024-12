Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Residente, Iggy Pop o Arde Bogotá, primeros confirmados para el Mad Cool 2025

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival Mad Cool ha anunciado sus primeros artistas confirmados para la edición de 2025 y entre ellos se encuentran Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Residente, Iggy Pop o Arde Bogotá.

Así, la cita musical será los días 10, 11 y 12 de julio en el recinto Iberdrola Music y, por el momento, se han desvelado más de 60 artistas. Precisamente, completan el cartel Alanis Morissette, Weezer, Kings of Leon, Thirty Seconds to Mars, Noah Kahan, St. Vicent, Justice, Benson Boone, Girl in Red, Finneas, Tanner Adell, Artemas, Pvris y Royel Otis.

También asistirán a la madrileña cita musical Bloc Party, Kaiser Chiefs, The Wombats, Glass Animals, Jet, Future Islands, Bright Eyes, Fidlar, Leon Bridges, The Teskey Brothers.

La música española estará representada con Natalia Lacunza y Alcalá Norte. Los abonos estarán disponibles el 23 de diciembre a las 10.00 horas.