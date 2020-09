Pablo Iglesias: "El hip hop que hoy podemos escuchar no sería posible sin Jota Mayúscula"

El mundo de la música se despide de un "pionero" y declara el "luto" para el rap en España

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha despedido del músico Jota Mayúscula --fallecido la madrugada de este viernes-- lamentando la muerte de "uno de los pioneros del rap en España".

"El hip hop que hoy podemos escuchar aquí, no sería posible sin Jota Mayúscula. Abrazo enorme a sus amigos y familiares. Hasta siempre", ha escrito en sus redes sociales Iglesias. Las condolencias del político se han sumado a las numerosas muestras de afecto de otros músicos españoles recogidas por Europa Press hacia la figura del productor.

Por ejemplo, las de los integrantes de Violadores del Verso, banda zaragozana con la que el músico llegó a colaborar. "Desde el día uno me abrió las puertas de su casa en la calle de las Conchas y me brindó su protección en Madrid. Éramos muy amigos. Yo iba a Madrid y volvia a Zaragoza hablando como Jota. De hecho aún conservo cosas suyas en mi forma de hablar. Me encantaba estar con él", ha recordado Kase O.

El cantante de Violadores del Verso ha recordado alguna anécdota junto a Jota Mayúscula. "Me reía mucho con sus historias y siempre me ponía al día tanto de rap como de historias callejeras de Madrid. Yo se que él me quería mucho. Siempre me lo demostró. Y yo a él. Son muchos recuerdos, de los buenos viejos tiempos. Una pérdida tremenda. Un gran amigo hasta el final", ha lamentado.

Mientras Sho-Hai daba "gracias por todo" a Jota Mayúscula acompañado de un "descansa en paz", R de Rumba le ha dado las gracias por "compartir siempre de corazón". "Eres y seguirás siendo un pilar fundamental de esta nuestra cultura. Nunca te olvidaremos Jota. Descansa en paz", ha señalado el excomponente de Violadores del Verso.

El también rapero Haze ha escrito en su red social que llevaba "quince minutos llorando". "No era mi hermano, ni mi amigo ni siquiera un conocido. Sin embargo, estuvo en los duros inicios, en la raíz, en el origen del hip hop español. Ha muerto Jota Mayúscula, presentador durante décadas de El Rimadero... ¡Locoooo! Descansa en paz", ha apuntado.

El rapero Frank T ha reconocido que ha sido "una noche muy dura" y ha pedido a Jota Mayúscula "subir los graves ahí donde vayas". El productor Locus también ha resaltado que "despertar con la noticia de la muerte de un amigo siempre es algo horrible". "Jota Mayúscula era un compañero, alguien con quien compartí sueños y amor por la música. Esta noche una parte de la historia del hip hop español se ha ido para siempre", ha comentado.

Los Chikos del Maíz han calificado al músico como "uno de los pioneros, uno de los que lo hicieron primero (el hip hop)" en España. "Muchos, siendo chavales, estábamos deseando que llegara el sábado para escuchar los temones que traía. Un abrazo fuerte a familiares y amigos. Respetos a la familia CPV", han escrito.

Otros músicos como Pepo Márquez (The Secret Society) han afirmado que sin Jota Mayúscula "es imposible entender el rap en España". "Por muchos motivos, esto es un palo dolorosísimo. Respeto y condolencias a su familia y a sus amigos. La vida ha perdido graves", ha señalado el músico. El exintegrante de El Niño Gusano, Sergio Vinadé, ha enviado también "un abrazo grande a toda la familia del hip hop".

Asimismo, desde la SGAE se ha remarcado el "luto en el mundo del rap". "Músico, productor y presentador radiofónico, era un referente del hip-hop en nuestro país desde los años 90. Vivía la música y la música era su vida. Nuestras condolencias a sus allegados", ha escrito la entidad.