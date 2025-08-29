'La Plena' de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, la canción más escuchada del verano en España

Archivo - El cantante Beéle actúa en LOS40 Primavera Pop 2025, en el Movistar Arena, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). Se trata de uno de los eventos musicales más destacados del año, reuniendo a una impresionante lista de artistas nacionales e i - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ago.

La canción 'La Plena - W Sound 05', la colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, ha sido la canción más escuchada por los españoles este verano en la plataforma de audio en 'streaming' Spotify.

Así, acumula más de 26 semanas en el ranking de 'Top canciones España'. Precisamente, el colombiano Beéle, firma hasta cinco canciones dentro del las 20 más escuchadas. Además de 'La Plena - W Sound 05', aparece en la lista con 'no tiene sentido', en segunda posición; 'Yo y tú', junto al español Quevedo, en séptima posición; 'si te pillara', en décimo lugar; y 'mi refe', en la 12ª posición.

Completando el podio de las canciones más escuchadas en España, el tercer lugar se lo lleva 'Droga', la colaboración de Mora y C. Tangana. El cuarto lugar lo ocupa 'QLOO*', de Young Cister con Kreamly, mientras que en el quinto puesto aparecen Myke Towers y Quevedo con 'Soleao'.

En cuanto a géneros musicales, este verano españa se ha decantado por el 'afrobeat' latino, con artistas como el mencionadso Beéle, así como el mallorquín Rels B con 'Tu vas sin (fav)'.

Spotify también destaca la presencia de la catalana Bad Gyal, que está presente en los primeros puestos de la lista con dos temas entre los más escuchados: 'Comernos', junto a Omar Courtz, y 'Da Me'.

"Este verano ha dejado claro que el afrobeat latino está marcando una nueva etapa en la música en España, dominada en su mayor parte por el género urbano, que sigue mostrando una enorme fuerza, con artistas tanto latinoamericanos como nacionales liderando las listas. Esta mezcla de sonidos y talentos refleja una escena musical diversa y vibrante, demostrando la gran variedad de los gustos musicales que conviven en nuestro país", ha declarado el Editorial Lead de España e Italia en Spotify, Darío Manrique.