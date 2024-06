La presencia y energía femenina de Aitana, Doja Cat y Camila Cabello cierran la 20º edición de Rock in Rio en Lisboa - HUGO MOREIRA - ROCK IN RIO LISBOA

LISBOA, 24 Jun. (de la enviada especial de Europa Press, Paula Cano) -

La presencia y energía femenina ha sido dominante en la última jornada del 20º aniversario de Rock in Rio en Lisboa, que ha colgado el cartel de 'todo vendido' de la mano de Aitana, Doja Cat y Camila Cabello este domingo 23 de junio.

Las tres artistas, aunque de diferentes estilos, han coincidido en la gran fuerza escénica de sus 'shows' e independientemente de las altas temperaturas que se han vivido en la capital portuguesa, el público -80.000 asistentes- ha arropado sus propuestas.

Precisamente, la mayor afectada por el calor ha sido Aitana, ya que la española ha actuado sobre las 16.00 horas en el Parque Tejo Lisboa, algo que ha supuesto que el público haya acudido en menor medida que a otros conciertos, aunque también ha podido influir que era la primera vez de la artista en Portugal, algo de lo que ella ha sido consciente durante todo el 'show', ya que se ha presentado con cariño más de una vez.

Este concierto ha estado enmarcado dentro de la gira 'Alpha' de Aitana, con la que ha presentado el álbum que lleva el mismo nombre, que lanzaba en septiembre del pasado año y que la llevará a finales de diciembre de este 2024 a actuar en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

La hora de la actuación ha afectado al desarrollo del mismo, ya que se trata de un espectáculo muy apoyado en el láser y luces para crear un ambiente electrónico que acompañe a las canciones, algo imposible de completar en las primeras horas de la tarde en la Ciudad del Rock, cuando el sol estaba aún muy alto.

Sin embargo, nada de eso ha importado al público, que ha coreado y bailado 'LAS BABYS', 'Darari', 'Los Ángeles', 'miamor' -canción que ha presentado con una proyección de críticas que ha recibido por el "baile sexual" que acompaña al tema- 'Mon amour' -recibida con gritos por el público portugués- o su reciente colaboración con el gallego Sen Senra, 'Hermosa casualidad'.

Ella se ha mostrado carismática y agradecida encima de un escenario en el que se ha mostrado como una invitada, siendo consciente de que no es 'headliner' en esta ocasión, tal y como ha explicado en declaraciones para medios antes del concierto. Algo que llegaba a resultar cómico de ver, ya que la artista ha colgado el cartel de 'no hay más entradas' para dos fechas en el Bernabéu.

Cerrando este fin de semana de música en directo, Doja Cat ha interpretado, en su estilo melódico y sexy habitual, parte de su último trabajo 'Scarlet', como las tan coreadas por el público portugués 'Paint the Town Red' o 'Agora Hills'.

Pero ha recordado también las primeras canciones que la impulsaron a la fama mundial. 'Say so' ha sido bailada tanto encima del escenario como entre la multitud que ha acudido a ver a la americana, que ha estrenado en el país su nueva estética.

También estrena nueva era Camila Cabello, la artista de origen cubano que dio sus primeros pasos en la escena musical como parte del grupo Fifth Harmony, formado en el reality televisivo The X Factor en 2012.

La artista, cuyo álbum de debut en solitario 'Camila', ha acompañado al público este domingo con canciones como 'Never Be The Same' y 'Havana', estrenará en cuatro días su trabajo 'C,XOXO', para el que ha cambiado su estética de manera drástica, tratando de acercarse más a los sintetizadores y a la distorsión de su voz, acercándose quizá al 'Alpha' de la española.

En ese sentido, 'Chanel No.5' es el primer adelanto de esta nueva etapa de Cabello, una canción que aunque el público no ha acompañado demasiado, ha permitido a la artista explayarse sobre el escenario de manera cómoda.

R&B AMERICANO DE LA MANO DE NE-YO

Antes de los conciertos de Camila Cabello y Doja Cat, y siguiendo a Aitana, Rock in Rio Lisboa ha recibido al americano Ne-Yo, cuyo nombre real es Shaffer Chimere Smith, y que a sus 44 años ha dado uno de los espectáculos más enérgicos del festival.

Durante algo más de una hora, el artista ha acompañado al público por alguno de sus éxitos como 'So sick', 'Sexy Love', 'Closer', 'Because of you', 'Miss Independent' o 'Push Back', aunque no le ha acompañado Bebe Rexha.

CAPILLAS PARA CASARSE Y ESTÍMULOS CONSTANTES EN EL PARQUE TEJO

El festival se despide una edición más, en la que la música ha sido casi la única protagonista. El recinto, lleno de estímulos constantes como la noria, tirolinas, puestos de comida o maquillaje, e incluso una capilla para realizar bodas en la que Elvis Presley y Amy Whinehouse han hecho las veces de maestros de ceremonias.