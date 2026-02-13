Serrat, Ana Belén o Miguel Poveda homenajearán a Joan Margarit el próximo miércoles en el Instituto Cervantes

Archivo - El cantante Joan Manuel Serrat participa en el encuentro 'Música y Amistad. El gusto es nuestro' con motivo del 80 cumpleaños de Miguel Ríos, a 8 de junio de 2024 en Granada (Andalucía, España). El Palacio de Congresos de la Granada ha acogido e - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes rendirá homenaje el próximo miércoles 18 de febrero al poeta Joan Margarit en un acto que contará con la participación de los artistas Joan Manuel Serrat y Ana Belén, así como actuaciones como la de Miguel Poveda.

Además, acudirán al actoo otros nombres de la cultura como el crítico literario Jordi Gracia, el poeta Ramón Andrés, los periodistas Juan Cruz y Pepa Fernández, la librera Lola Larumbe y la hija del poeta y Premio Cervantes 2019, Mónica Margarit.

Las intervenciones especiales de Serrat y Ana Belén estarán seguidas de una actuación musical de Poveda, acompañado al piano por Joan Albert Amargós. El acto será será presentado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero y el editor Emili Rosales.

Joan Margarit, Premio Cervantes 2019, falleció el 16 de febrero de 2021 y este homenaje se celebra coincidiendo con el quinto aniversario de su muerte. El Instituto Cervantes inició una campaña en el año 2020 con su verso 'La libertad es una librería' para apoyar al sector librero durante la pandemia.