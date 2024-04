SON Estrella Galicia celebra 15 años: "Viene para ser un catalizador de la industria, llevar el talento a las salas"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto musical "cervecero" SON Estrella Galicia cumple 15 años con más de 150 actividades, conciertos, festivales y microfestivales en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Portugal, además de en España.

Durante la presentación de la nueva edición del ciclo de conciertos, que ha tenido lugar en Madrid este miércoles 10 de abril, el Marketing Manager de Estrella Galicia, Ramón de Meer Quiroga, ha asegurado que el festival es "un catalizador" dentro de la industria musical.

"Podamos ofrecer oportunidades a los artistas que quizás no pueden tener o darles esa oportunidad de verlos en ciudades donde normalmente no tocarían o en formatos de los que no tocarían, porque están en otro nivel o tienen otra forma de presentarse", ha explicado De Meer.

En ese sentido, entre los primeros artistas internacionales confirmados está The Divine Comedy, Mavis Staples, Angélica García, Hotline TNT, Calexico, Paul Collins, Robert Forster, Steph Strings, Eli Paperboy Reed, Bass Drum of Death, Nada Surf, Jordan Rakei, Dan Croll, The House of Love, Nubiyan Twist, Shabazz Palaces, Diamond Dogs, Laetitia Sadier & The Source Ensemble, Water from Your Eyes, OWEN, Jeff Rosenstock, Cordovas, Jungle by Night o Maro.

Mientras, los artistas españoles que actuarán en el ciclo de conciertos son Queralt Lahoz, Ángeles, Víctor, Gloria & Javier, Dani Llamas, Club del Río, La Perra Blanco o Standstill.

Los conciertos, que serán en Madrid, Barcelona, Granada, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Santander, Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, Grove, Nueva York (Estados Unidos), Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania) y Oporto, seguirán buscando el "impacto positivo" que lograban en la pasada edición, al conseguir que el festival SON Estrella Galicia Posidonia mantuviese en niveles mínimos las emisiones de CO2.

Así, una de las novedades de esta edición es 'Soundhood SON Estrella Galicia', que se trata de un nuevo formato de microfestival que tendrá lugar en barrios de Madrid, A Coruña, Barcelona, Londres y Berlín, a las que llevará tanto actividades musicales como propuestas gastronómicas, talleres de 'upcycling', recogidas de plásticos en playas y actividades deportivas.

"Queremos tener esa forma de relacionarnos con el origen, no sólo el nuestro, sino que allí donde estemos vayamos a respetar las comunidades, los barrios y realmente trabajar desde un punto de vista muy artesano", ha explicado el responsable de patrocinios música y de comunicación de impacto positivo en Hijos de Rivera, Víctor Martiñán.

En Madrid tendrá lugar el próximo mes de septiembre y en Barcelona y A Coruña en octubre. En el caso de Londres, habrá una primera experiencia los días 13 y 14 de junio en Paper Dress Vintage y Two Palms.

Otra de las nuevas iniciativas de la 15ª edición es 'Soundcheck by Gallery Sessions', un formato inspirado en un ensayo real de una banda con una doble vertiente, física y digital, en la que público podrá asistir a estas grabaciones. El primer capítulo, que se estrenará próximamente, está protagonizado por Depresión Sonora en el primer ensayo de la gira con la que viajarán al festival Coachella.

Aunque aún no se han anunciado las fechas y programación completa de conciertos en salas, SON Estrella Galicia ha confirmado sus festivales de pequeño formato con programación "alternativa": Canela Party, Mostra Festival, WOS Festival x SON Estrella Galicia, Wakana Reunion, Relevo, Rebanada o Sinsal SON Estrella Galicia.

De nuevo, el evento principal del proyecto será SON Estrella Galicia Posidonia, que se celebrará del 4 al 6 de octubre en la isla balear de Formentera bajo el nombre de 'Capítulo Cero', con el que quiere volver "a sus orígenes".