Taburete regresa a los escenarios ocho meses después de anunciar que dejaban los conciertos

Taburete es una banda fundada en 2014 en Madrid por Guillermo 'Willy' Bárcenas y Antón Carreño. Su primer disco, 'Tres tequilas', salió a la luz en 2016

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Taburete ha anunciado que regresa a los escenarios ocho meses después de explicar que dejaban de hacer conciertos.

En su nueva gira, en la que presentarán el disco 'El Perro Que Fuma', actuarán en Santander, Gijón, Pamplona, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia, Burgos, Valladolid, Málaga, Sevilla, A Coruña, Vigo y Madrid.

La banda conformada por Guillermo 'Willy' Bárcenas y Antón Carreño explicaba en febrero de este año que habían decidido dejar de dar conciertos después de tomarse un mes de vacaciones para descansar y reflexionar sobre su futuro. "Después de meditar y hablarlo mucho y tratando de encontrar la forma que más nos convenía, hemos decidido dejar de dar conciertos", explicaba en un comunicado Taburete.

Así, el próximo 28 de noviembre publicarán su sexto disco. La promotora Acqustic lo define como el proyecto "más humano y reflexivo" de la banda hasta la fecha. El álbum incluye temas como 'Primer Intento', '110', 'Oaxaca' o 'Vino y Cemento', donde la banda se mueve entre la "autocrítica, la redención y el humor ácido".