The Strokes, Rosalía, The Prodigy y Primal Scream, entre la treintena de nombres para el Doctor Music Festival 2019

Actualizado 19/12/2018 13:22:02 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras anunciar a The Smashing Pumpkins, King Crimson y Underworld, el Doctor Music Festival anuncian una treintena de bandas que conforman el grueso de su edición de regreso en 2019.

"Una edición para disfrutar de artistas que son leyenda y otros que algún día lo serán, como ocurrió en las anteriores ediciones. Música también para bailar bajo unas estrellas que casi se pueden tocar", plantea la organización en comunicado remitido a Europa Press.

El festival tendrá así a "artistas de absoluta tendencia" como Rosalía, Parquet Courts, Greta Van Fleet o Viva Suecia, junto al "exquisito"rock atemporal de The Smashing Pumpkins, The Strokes, Primal Scream, The Sisters of Mercy o la excelencia del supergrupo The Good The Bad and The Queen".

La electrónica, "parte del ADN del Festival que un día inauguró la fiesta en Escalarre", tendrá grandes exponentes como los pioneros The Prodigy con su "inigualable punk rock electrónico o un nombre de referencia como Richie Hawtin", entre muchos otros.

La organización también añade: "Un cartel cuidado y ecléctico donde no podía faltar el mejor metal que se hace en la actualidad, con bandas poderosas como Sabaton, Opeth o TesseracT, a las que en breve se unirán más nombres".

La nueva edición del Festival contará con iniciativas "pioneras" como los tres shows diferentes que ofrecerán algunas bandas, como King Crimson y Underworld; experiencias como un holograma de Frank Zappa que se podrá ver en The Bizarre World of Frank Zappa o Albert Pla y Los Sujetadores con "superbanda creada especialmente para la ocasión".

La cita será los días 11, 12, 13 y 14 de julio en Escalarre (Lleida). "Cuatro días en un lugar tan perfecto que parece irreal; sin tensiones, sin agobios, con comida auténtica, en un camping ideal y todas las facilidades para todos los bolsillos. Todo ello se podrá encontrar en el Marketplace de doctormusicfestival.com disponible a partir de este día 20", avanza la organización.

A este primer avance de la programación, se unirán más nombres en los primeros meses de 2019 hasta completar el cartel definitivo de la Reincarnation Edition del Doctor Music Festival. Información y venta de abonos en doctormusicfestival.com.