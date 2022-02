Universal adquiere todo el catálogo de canciones de Sting, tanto en solitario como de 'The Police'

Archivo - 22 September 2021, Hamburg: British musician Sting preforms on stage of the Operettenhaus Theatre during the Reeperbahn Festival. Photo: Axel Heimken/dpa

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Universal Music Publishing Group (UMPG), la principal división mundial de publicación de música de Universal Music Group, ha anunciado la adquisición del catálogo de música profesional de Sting, ganador de 17 premios Grammy, un acuerdo que ha calificado de "histórico" en un comunicado.

La adquisición abarca la totalidad de los trabajos en solitario de Sting y de The Police, incluidos 'Roxanne', 'Every Breath You Take', 'Shape Of My Heart', 'If I Ever Lose My Faith In You', 'Fields Of Gold', 'Desert Rose', 'Message in a Bottle', 'Englishman in New York' y 'Every Little Thing She Does Is Magic', entre muchos otros éxitos mundiales.

De este modo, UMPG albergará todo el legado de composición de canciones de Sting, al unir su catálogo de canciones con su catálogo de música grabada bajo Universal Music Group (UMG), el que ha sido el sello discográfico de Sting durante toda su carrera a través de A&M, Interscope y Cherrytree Records. A partir de ahora, UMPG y UMG trabajarán con Sting para seguir construyendo y ampliando su audiencia, impacto y apoyando futuros lanzamientos musicales.

El compositor, cantautor, actor, autor y activista británico Sting ha vendido más de 100 millones de álbumes a lo largo de su carrera y ha creado algunas de las canciones pop más reconocibles y culturalmente impactantes de las últimas décadas. Como cofundador, líder y bajista de 'The Police', junto con Stewart Copeland y Andy Summers, Sting se convirtió en uno de los artistas con más ventas del mundo.

Con 'The Police' lanzó cinco álbumes de estudio entre 1978 y 1983, ganando seis premios grammy y dos premios Brit. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003.

Sting, dirigido por Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, es también uno de los artistas solistas más distinguidos, prolíficos y aclamados del mundo, con quince álbumes de estudio entre su debut en 1985 ('The Dream of Blue Turtles') y su más reciente, 'The Bridge', lanzado en noviembre de 2021. Los aclamados álbumes de Sting incluyen números 1 del Reino Unido como '...Nothing Like the Sun', 'The Soul Cages', 'Ten Summoner's Tales' o 'Mercury Falling', entre otros.

Sting ha recibido 11 premios Grammy adicionales por sus trabajos en solitario, otros tres Brit Awards, incluido el prestigioso premio 'Outstanding Contribution to Music Award' en 2003, un Globo de Oro y un premio Emmy. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2002 y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2000, entre otros reconocimientos, entre los que también figuran cuatro nominaciones al Oscar y una nominación al Tony. En 2003, la reina Isabel II lo nombró Comandante del Imperio Británico.

"Estoy encantado de que Jody y el equipo de UMPG organicen y administren mi catálogo de canciones. Es absolutamente esencial para mí que el trabajo de toda mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado, no solo para conectar con los fans de toda la vida, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones", ha afirmado Sting.

"A lo largo de mi carrera, he disfrutado de una relación larga y exitosa con UMG como mi socio de sello, bajo la atenta guía de Lucian, por lo que me pareció natural unir todo en un hogar de confianza, mientras regreso al estudio, listo para el próximo capítulo", añade.

"Muchos recuerdos de mi juventud están ligados a las grandes canciones escritas por Sting, ya sea cuando ví por primera vez a Police actuar en Filadelfia o escuché su música en la radio... Nunca podría haber imaginado que algún día llegaría a liderar una compañía que será la guardiana del notable legado de composición de canciones de Sting", ha señalado por su parte el presidente y director ejecutivo de Universal Music Publishing Group, Jody Gerson, que ha subrayado "la responsabilidad y enorme entusiasmo" que supone este acuerdo.

"He tenido el privilegio de trabajar con Sting durante más de 20 años y estoy muy emocionado de expandir nuestra relación para incluir ahora la publicación de música. Sting es un genio de la composición de canciones cuya música impregna la cultura global. Nos sentimos honrados de elegir a UMPG para su publicación musical; todo el trabajo de Sting como compositor y artista de grabación, desde Police hasta su trabajo en solitario, estará dentro de la familia UMG. Es una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera", apostilla el presidente y director ejecutivo de Universal Music Group, Lucian Grainge.