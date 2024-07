Vicco y Alizzz, entre los protagonistas de la 3ª temporada de 'Acoustic Home': "Daba miedo hacer algo así, contar cosas"

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Vicco o Alizzz son algunos de los protagonistas de la tercera temporada de 'Acoustic Home' una serie de Sony Music Vision compuesta por diez capítulos, con diez nuevos artistas, que se estrenaba el pasado 24 de mayo en Max y que está dirigida por el cineasta Alexis Morante.

"Estoy contento de haberlo hecho. Me daba miedo hacer algo así, de contar cosas. Porque luego no sabes cómo va a quedar, pero está muy cuidado", ha asegurado Cristian Quirante, Alizzz, durante la presentación de la temporada este martes 1 de julio, para después agregar que está "orgulloso" de los conciertos que se muestran, aunque ha "sacado" algunos temas personales que le cuesta hablar.

Además de los mencionados, también son protagonistas Coque Malla, Richie Campbell, La Bien Querida, Maikel Delacalle, Alex Ubago, Niña Pastori, Nininho Vaz Maia y Miguel Poveda, con un capítulo cada uno en el que muestran su historia a través de un concierto en acústico.

"Me he centrado únicamente en los artistas. Como cineasta, considero que narramos historias y que lo importante era centrarnos en ellos, qué historias tienen que contar y a partir de ahí qué nos tienen que cantar y transmitirnos. Con cada artista hemos hecho una investigación previa, con un guión previo de sus vidas y ellos nos apoyaban con los archivos", ha explicado el director Morante, que también ha dirigido documentales como el de David Bisbal, Enrique Bunbury o Camarón de la Isla.

La tercera edición de este proyecto se grabó durante tres meses en el País Vasco -en Cueva de Pozalagua, La Alhóndiga de Bilbao o el Teatro Campos Elíseos, por ejemplo- donde los artistas tenían que cantar en formato acústico en lugares como naves industriales, prisiones o un puerto marítimo.

Según el director de Premium Content Sony Music Iberia & Strategic Projects Latin Iberia, Sergi Reitg, el proyecto trata de ser el formato audiovisual sobre música "más importante de España" y así conseguir que la industria musical se haga "un hueco" en el mundo de las plataformas en 'streaming'.

"NUNCA HABÍA CONTADO EL MOMENTO MÁS DURO DE MI VIDA, EL TCA"

Aunque siempre con la intención de narrar la "trayectoria" de cada artista, según Morante, en el caso de Vicco o Alizzz, ambos tratan temas personales. Por ejemplo, el trastorno de la conducta alimentaria (TCA) que sufrió tras el lanzamiento de su primer disco como Victoria Riba la primera artista.

"Nunca había contado antes el momento más duro que he tenido en mi vida, el TCA. Me parece un tema bastante delicado y tampoco quería que fuera muy dramatizado, muy intenso. Me pareció que con 'Acoustic Home' era el momento correcto y el formato ideal para contarlo. Porque además, en mi caso, es muy diferenciador entre una etapa y otra. Todos tenemos un momento duro que nos cambia y nos hace agonizar", ha reconocido Vicco durante la presentación.

En el caso de Alizzz, el artista del Bajo Llobregat explora la idea de la identidad catalana a través de las críticas que ha recibido por "no ser parte de la cultura de Cataluña" al cantar en castellano.

"Con Cristian me gustó mucho que tenía un arraigo muy grande a su barrio, Castelldefels, y que incluso ha hecho su firma o su estudio aquí. Y no viene a Madrid ni a Barcelona, sino que es alguien de la periferia, y que desde ahí saca su orgullo", ha explicado Morante.

Así, se apoya en la actuación en acústico -junto con otros dos músicos- de 'Qué pasa nen', tema en el que trata las críticas y defiende la cultura "de la periferia". "Vamos por delante en el sur de la ciudad. Vosotros sonáis aburridos y estirados, llevaré a Castefa tres Grammy's al año. Rosalía y Estopa son del Baix Llobregat. Soy un choni, un ignorante, un charnego de periferia", canta Alizzz.

Cada episodio tiene una duración de 50 minutos, con un formato en el que destaca la "visión cinematográfica", con novedades como la supresión de la figura de presentador o entrevistador que en temporadas pasadas le daba a 'Acoustic Home' un aspecto más "televisivo", según Morante.

Aún quedan por estrenar los capítulos de Nininho Vaz Maia, Niña Pastori y Maikel Delacalle, que se podrán ver en Max el 5 de julio, 12 de julio y 19 de julio, respectivamente.