Víctor Manuel recalará en 2027 en Alicante, Vigo, Ciudad Real, Badajoz o León

Archivo - El cantante Víctor Manuel San José durante la celebración del solemne acto de su investidura como doctor 'Honoris Causa', a 11 de junio de 2026, en Oviedo, Asturias (España) - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Víctor Manuel ha anunciado las primeras fechas de su gira programada para 2027 con la que llegará a Alicante, Vigo, La Línea de la Concepción, Ciudad Real, Badajoz, Mérida y León.

El artista está ultimando los detalles de su inminente disco, que llegará el próximo mes de diciembre, según ha explicado su discográfica en un comunicado.

Víctor Manuel continúa inmerso además en su actual tour, que en estos últimos meses de 2026 visitará Granada, Bilbao, Pamplona, Tarragona, Tenerife, Gran Canaria, Málaga, Murcia, Madrid, A Coruña o Almería, entre otras.