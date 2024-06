Junts retira la enmienda a la totalidad contra Ley de Derechos de Autor al "blindar" las competencias de Cataluña

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Junts ha anunciado este jueves que ha retirado la enmienda a la totalidad contra la Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, ya que han conseguido "blindar" las competencias de Cataluña en la norma tras una negociación "intensa y larga". Esta enmienda, junto con otra de Vox, se debatía este jueves en el pleno Congreso.

"La enmienda de Cataluña es una cláusula que hace respetar siempre las competencias de Cataluña. Es la modificación del artículo de una ley que se nos presenta cuando dicha ley no respete el ámbito competencial de Cataluña. El Gobierno tiene que entender que aquellos textos de ley que no respeten a Cataluña, no tendrán el voto a favor del Grupo de Junts", ha señalado el diputado de Junts, Eduard Pujol en los pasillos del Congreso.

Pujol ha afirmado que el texto original de la Ley de Derechos de Autor presentaba una "injerencia" competencial contra Cataluña que era "inaceptable", por lo que decidieron presentar esta enmienda a la totalidad y "plantarse". El diputado ha sostenido que siempre que esté en manos de la formación una ley que no respete a Cataluña "no se aprobará".

"Si respetan a Cataluña, si refuerzan a Cataluña, tendrán siempre el voto afirmativo, el voto positivo de Junts. Si no se respeta a Cataluña y no hay este ejercicio de sumar hacia Cataluña, el voto de Junts, evidentemente, debe ser no", ha incidido.

Eduard Pujol ha insistido en que su formación se ha hecho "respetar". "Hemos desplegado un proceso negociador intenso, pero finalmente ha salido bien y será bien para Cataluña", ha explicado.

En este sentido, ha añadido que defender las competencias catalanas en las leyes nacionales es una "pequeña gran obsesión" de la formación en la actual legislatura. "Se ha acabado el retroceder. Ahora toca aplicar la enmienda de Cataluña", ha recalcado.