Luz Arcas, Premio Nacional de Danza: "Es un sector donde abundan las mujeres, pero los cargos caen en manos de hombres"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa y bailarina Luz Arcas, reconocida este lunes con el Premio Nacional de Danza 2024, ha lamentado que, pese a que es una profesión en la que "abundan" las mujeres, los puestos de responsabilidad o los cargos institucionales "siempre han caído en manos de hombres".

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press, en las que ha afirmado que la danza aún tiene un "techo de cristal" porque "las mujeres se quedan siempre en compañías privadas y con creaciones más experimentales".

La galardonada ha celebrado, entre otras cuestiones, que Muriel Romero sea la nueva directora de la Compañía Nacional de Danza, aunque como ha advertido es la primera mujer que se pone al frente de la institución. "Es curioso", ha resaltado. Luz Arcas también ha asegurado que la danza sigue siendo un género "minoritario" dentro de la cultura.

"Todavía sigue teniendo vigencia la frase que dice que la danza es la hermana pobre del flamenco. Aunque es cierto que cada vez se está ampliando más al público y se disfruta más en España. Estamos en proceso de seguir mejorando", ha reconocido.

En relación con el Premio Nacional, Luz Arcas señala que se siente muy "agradecida" por la decisión del jurado y por toda la gente que le ha mandado un mensaje para felicitarle. "Da mucha fuerza cuando ves que también hay gente que comparte esa alegría. Es muy motivador", ha indicado.

La noticia se la ha comunicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha realizado varias llamadas sin fortuna, y tras ser llamado por la protagonista. "He estado en México trabajando y ahora de vuelta en Madrid estoy muy cansada y no he estado atendiendo al teléfono, pero cuando ya vi varias llamadas pérdidas, he devuelto las llamadas", ha confesado.

El galardón supone para la bailarina un apoyo "total" en una profesión con "muchos altibajos e inestable". "Cualquier apoyo es muy bienvenido. Y el reconocimiento también tiene siempre un valor añadido, que a lo mejor no es tangible, pero que sí es cierto que espero que sobre todo que se note en la programación o en las propuestas de trabajo", ha manifestado, antes de concluir con el deseo de las artistas de este sector.

"Al final lo que nos llena de alegría es que podamos seguir trabajando y que cada vez sean en las mejores condiciones, tanto por la calidad de la obra como por la remuneración de nuestro equipo", ha apostillado.