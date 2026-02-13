La ópera del Teatro Real 'El cuento del zar Saltán' y el director Gustavo Gimeno, galardonados en los Premios Ópera XXI

Archivo - Gustavo Gimeno - MIGUEL LORENZO - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha sido galardonado en dos categorías de los Premios Ópera XXI. Concretamente, la Mejor Dirección Musical ha recaído en Gustavo Gimeno por 'Eugenio Oneguin' y el premio a la Mejor Producción ha sido para 'El cuento del zar Saltán'.

El jurado, reunido este viernes en el Real, ha reconocido a la soprano española Sabina Puértolas con el premio a la Mejor Cantante por su interpretación de Violeta en 'La traviata', que el verano pasado llegó también al Real, así como por sus papeles de Anna Bolena en la Ópera de Oviedo y Marina en el Teatro de la Zarzuela.

La soprano Nadine Sierra -'La traviata', Teatro Real en 2025- ha conseguido el Premio a la mejor artista extranjera, por su "especial contribución a la lírica en España durante la temporada 2024/2025".

Ópera XXI reúne a los 25 teatros, temporadas y festivales de ópera estables más destacados de España y cuenta con el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa como miembros honoríficos.