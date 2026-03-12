El Teatro Real, anfitrión de la gira de presentación en España de la formación coral estadounidense Música Viva NY

Archivo - La formación coral estadounidense Musica Viva NY, bajo la dirección de Alejandro Hernández-Valdez, ofrecerá dos distintos y conmovedores programas: El camino, en Toledo, y Esta tierra salvaje, en Madrid y Zaragoza. - TEATRO REAL - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real es el coorganizador de la gira de presentación en España de la formación coral estadounidense Musica Viva NY, que recalará en la catedral de Toledo, en el Real Teatro de Retiro y en el Teatro Principal de Zaragoza.

Música Viva NY es una organización artística sin ánimo de lucro que, bajo la dirección musical de su responsable artístico, el director de orquesta y pianista de origen mexicano Alejandro Hernández-Valdez, ofrece conciertos en los que conviven "el poder" y la diversidad de la música y sus intérpretes.

Para su recorrido en España han diseñado dos programas diferentes, adaptados a estos auditorios que les acogerán. Así, en la primera de sus citas, el 14 de marzo Toledo, la formación interpretará 'El camino'.

En la ciudad se escucharán obras espirituales de compositores españoles como Tomás Luis de Victoria y Pablo Casals, ambos inspirados por el texto bíblico 'O vos omnes', y Hildegard von Bingen con su obra 'O splendidissima gemma'.

El programa se completará con obras de autores afroamericanos como Harry T. Burleigh, William L. Dawson y Moses Hogan, para finalizar con la composición del británico Joby Talbot 'Path of Miracles'. En este libreto conviven textos de la liturgia católica con poesía contemporánea con la mirada puesta en el Camino de Santiago.

Después, el Real Teatro de Retiro y el Teatro Principal de Zaragoza compartirán el mismo programa, 'Esta tierra salvaje', un canto a la naturaleza.

En la primera parte del concierto, se invita a una travesía que comienza a los pies del volcán nicaragüense Momotombo, del que toma su nombre la composición de Gilda Lyons -anclada en el poema homónimo de Rubén Darío- cargada de imágenes oníricas, de ráfagas históricas y de referencias a sus ancestros maternos.

El viaje irá desde Nicaragua a las tierras de Estonia, germen de 'Raua Needmine', posiblemente la obra más conocida del estonio Veljo Tormis, inspirada en el poema épico finlandés Kalevala y con una fuerte influencia de los ritos chamánicos de las antiguas tribus de estas tierras.

En la segunda parte, la cantata escénica 'Carmina Burana' de Carl Orff es la protagonista, en la versión para dos pianos y percusión.

Acompañarán a Musica Viva NY en sus actuaciones tres artistas procedentes del programa 'Crescendo' del Teatro Real: el barítono Enrique Torres y los pianistas Carolina Hernández y Gonzalo Villarruel.

En el concierto en Zaragoza participarán el Coro de Voces Blancas Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y el Grupo de Percusión del Conservatorio Superior de Música de Aragón, formación que también estará presente en el Real Teatro de Retiro.