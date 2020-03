Alfonso Reyes ingresa en un hospital tras luchar contra el coronavirus nueve días en casa

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), Alfonso Reyes, ingresó este sábado en un hospital tras nueve días padeciendo "el bicho", como él mismo lo definió y fue explicando a través de las redes sociales, hasta que una "placa" desveló un empeoramiento y tuvo que dejar su aislamiento en casa.

"Al final me ingresan. La placa ha salido algo peor que el otro día y han decidido que me quede", dijo por la noche Alfonso, hermano del jugador y capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. El que fuera jugador de Estudiantes, Unicaja o el propio Real Madrid ha ido contando su situación a través de Twitter desde que el pasado 14 de marzo escribió "me temo que he pillado el bicho", refiriéndose al coronavirus.

Desde entonces, el presidente de la ABP ha sufrido fiebre, tos, dolor muscular y todos los síntomas relacionados con el Covid-19. Reyes acudió al hospital de Puerta del Hierro el 18 de marzo, tras ya cinco días con fiebre, y se volvió a casa con buenas noticias tras una primera placa de los pulmones.

Sin embargo, este sábado, tras apenas dormir, "exhausto" y reconociendo que había perdido seis kilos, el exjugador tuvo que ser ingresado y de momento pasará la noche en el hospital.