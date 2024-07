Andrea Vilaró: "Afrontamos los dos torneos preparatorios al 100%, como siempre"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alero de Perfumerías Avenida y la selección española aseguró este miércoles que afrontarán los dos últimos torneos preparatorios de cara a los Juegos de París "al cien por cien, como siempre", porque jugar "más flojo" para evitar lesiones "no es el ADN de España", al mismo tiempo que confesó que su sueño es "tocar medalla" olímpica.

"Cada año hay muchísimos niveles, cada año hay jugadoras que aparecen, que vienen con mucha energía y mucho talento. Cada una tiene su camino, su proceso, y yo estoy muy agradecida por el Europeo de 2019 y por esta oportunidad. No me lo terminaba de creer, es el sueño de cualquier atleta. Hasta que Miguel no lo dijo y no lo vi al cien por cien, era algo que no me creía", confesó la jugadora por su regreso a la selección cinco años después.

A preguntas de los medios desde el Triángulo de Oro (Madrid), Vilaró insistió en que, aunque la lista ya sea definitiva para los Juegos, no apretarán en cuanto a intensidad, "porque no es el ADN de España". "Competimos hasta en los entrenamientos al máximo nivel, nos equivocaríamos si pensamos que por estar ya dentro y querer evitar alguna lesión tenemos que jugar más flojo. Son partidos importantes para crecer y los afrontaremos al 100%, como siempre", defendió.

Bélgica, este viernes, y Canadá, este sábado, serán los rivales de España en el penúltimo torneo preparatorio en Charleroi para los Juegos, dos partidos que les pondrán en su "sitio". "Seguiremos esa línea y si estamos un pelín peor, pues nos servirá para mejorar y para llegar al torneo de Segovia encarándolo de la mejor manera posible", analizó.

"De momento, estamos centradas en nosotras, en prepararnos individualmente y colectivamente para ofrecer la mejor versión. Evidentemente, somos muy conscientes de que el primer partido contra China seguramente marcará un poco el camino de los Juegos", comentó Vilaró, que reveló que todavía no siente nervios por los Juegos.

Un torneo "donde todos los atletas quieren estar" y que ella tiene "la suerte" de jugar. "Lo afronto con muchísima ilusión y las mismas ganas. Tenemos que demostrar el mismo carácter que demostramos tanto en la Liga, como en los Europeos, como en los Mundiales", manifestó.

"Vamos a liarla y tenemos que intentar hacer el mejor papel posible, queremos intentar ganar partido a partido, sabiendo que tenemos que empezar por China", dijo sobre el grupo olímpico, junto a los chinos, Serbia y Puerto Rico.

Y en estos Juegos, "un sueño sería tocar medalla". "Estar en los Juegos ya es un sueño, pero ya que nos ponemos a soñar, que sea medalla. Y mejor el oro que el bronce, sabiendo que es muy difícil, pero creo que tocar medalla sería algo inexplicable", zanjó.