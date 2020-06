Antonio Martín: "Todo lo que se está haciendo es para que no haya más positivos"

Los equipos se concentran desde este jueves en Valencia para la Fase Final que comienza el día 17

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ACB, Antonio Martín, lamentó este miércoles el positivo por COVID-19 de Francis Alonso conocido un día antes, aunque quiso destacar que en "cifras globales" la competición está dando pasos adelante para hacer realidad su Fase Final, para la cual este jueves llegarán ya los equipos a Valencia.

"Mañana llegan los jugadores, todas las plantillas y los árbitros también porque nos metemos en la burbuja sanitaria y al día siguiente comenzarán los entrenamientos de los equipos", dijo Martín en una entrevista desde La Fontenta, al canal #Vamos de Movistar.

La organización ya se encuentra en L'Alqueria del Basket donde a partir del 17 de junio comienza la competición para decidir al campeón de la Liga Endesa. El presidente de la ACB fue preguntado por el positivo del escolta de Unicaja Francis Alonso, quien no viajará a Valencia, y su repercusión.

"Lo lamento mucho por el jugador, lo primero. Pero no me puedo olvidar de las cifras globales, que lo tengamos todo controlado y que siga la cosa adelante. Estamos cumpliendo el objetivo. La prioridad es la sanitaria, tenemos que accionar el protocolo y todo lo que se está haciendo es para que no haya más positivos", dijo.

Por ello, Martín explicó que los jugadores ya estarán concentrados desde este jueves, una semana antes. "Por eso los jugadores vienen seis días antes, es otro esfuerzo más que hacen después de estar dos meses confinados", apuntó, al tiempo que aseguró que intentarán que los jugadores hagan "una vida normal".

"Los equipos tendrán a disposición, de manera ordenada, un amplio perímetro de ocio para disfrutar", avanzó. Por otro lado, en cuento a la elección del MVP, Martín recordó que se ya se puede elegir el MVP de la liga regular, a través de Twitter y la aplicación de la ACB, y habrá también MVP de la Fase Final.

"Si me preguntas a mí, que yo no puedo votar, para mí sería difícil de dar, en este año, en esta situación final, hay mucha gente merecedora del MVP", apuntó. Además, Martín también avanzó que los aficionados, que no podrán llenar las gradas valencianas, sí tendrán muchas maneras de estar "presentes".