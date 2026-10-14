El Asisa Joventut se estrena en el aplazado contra MoraBanc Andorra

Alex Reyes y Simon Birgander, Asisa Joventut - MoraBanc Andorra - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut se impuso (96-75) al MoraBanc Andorra este miércoles en el partido aplazado de la segunda jornada de la Liga Endesa, gracias a una gran segunda mitad.

La 'Penya' encontró el esquivo acierto en un duelo de necesitados, ambos en busca del primer triunfo liguero de la temporada tras tres encuentros. Un 52-30 fue el parcial tras el descanso para los locales, a base de insistir con ataques rápidos, que terminaron con siete jugadores en dobles dígitos de valoración.

Álex Reyes, Ricky Rubio y Simon Birgander fueron los más destacados de un partido espeso por momentos. El equipo catalán se aferró al rebote en el inicio del partido y el andorrano, a 10 puntos de Wes Iwundu en el primer cuarto de un choque con muy bajos porcentajes de acierto (44-45) que se rompió en el segundo tiempo.