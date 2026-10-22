El Barça se despereza en Milán

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este jueves al Armani Olimpia Milan (81-89) en el Unipol Forum milanés, en la jornada 7 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo donde los 'culers' cogieron aire gracias al trabajo exterior de Tyrese Martin y a la contundencia en la pintura de Josh Nebo, quien le ganó el pulso directo a Moses Wright en el tramo decisivo para atar un triunfo reconfortante.

Los de Aleksander Sekulic supieron gestionar la ventaja desde el primer cuarto y mostraron una versión sólida en defensa y colectiva en ataque. Con esta victoria a domicilio, el Barça frena la racha negativa y suma un triunfo clave para reengancharse a los puestos de cabeza de la máxima competición continental, ante un Armani Olimpia Milan que peleó hasta el final impulsado por Jason Burnell y Leandro Bolmaro pero acabó sucumbiendo ante el empaque catalán.

El choque, que fue un partidazo pese a que ambos llegaban mal, arrancó con dinamismo e intercambio de golpes. Joel Parra desató las hostilidades desde la larga distancia con un triple a asistencia de Justin Robinson para colocar el 0-3, contestado de inmediato por RJ Cole (2-3). En un inicio entonado, el propio Robinson y un acierto lejano de Moses Wright establecieron el 2-7. Kevin Punter falló su primera intentona exterior, pero resarcía su error poco después firmando el 4-9 tras asistencia de Cole.

Alec Peters recortó distancias para los italianos (7-9), pero Parra volvió a golpear desde el perímetro (7-12) para dar la primera máxima renta al equipo blaugrana. Tyrese Martin amplió la brecha hasta los siete puntos (7-14), obligando a Giuseppe Poeta a ajustar piezas. Peters frenó la sangría momentáneamente con un nuevo triple (10-14), aunque Robinson y Cole mantuvieron la cadencia anotadora.

La entrada de las rotaciones trajo consigo a Leandro Bolmaro para ajustar el marcador (14-16), aunque la jugada espectacular del acto inicial la firmó Josh Nebo con un matazo a dos manos tras rebote ofensivo (14-18). Tras un tramo de imprecisiones y muchos errores en ambas canastas marcado por la falta de fluidez, Parra y Nebo desde la personal sostuvieron la delantera culé. Marko Guduric y Devin Booker apretaron el tanteador desde el triple (21-21), pero una agónica canasta sobre la bocina de Joel Parra dejó al Barça por delante al término del primer cuarto (21-23).

El segundo periodo mantuvo la tónica de máxima igualdad. Bolmaro restableció el equilibrio (23-23) nada más reanudarse el choque, pero Umoja Gibson respondió de inmediato con un triple asistido por Parra (23-26). Darius Thompson no tardó en replicar con la misma moneda para los locales (26-26). Tyrese Martin firmó otro acierto lejano (26-29), antes de que Jason Burnell canalizara el ataque milanés desde la línea de tiros libres con tres anotaciones consecutivas para igualar el duelo (29-29).

Ahí resurgió la intensidad 'culer'. Martin rompió la sequía en el tiro de campo (29-31) y Justin Minaya sumó desde la personal (29-32). Olivier Nkamhoua culminó un vistoso alley-oop a pase de Robinson (29-34) y Stanley Umude, tras una excelente acción defensiva, clavó un triple lejanísimo para colocar una nueva máxima de +8 (29-37). Garrison Mathews cortó el parcial con una canasta exterior, pero el ritmo era visitante. Bolmaro y Robinson intercambiaron puntos, y aunque Thompson y Peters apretaron para los de Poeta, una gran canasta de Bolmaro en la última jugada dejó el 40-44 favorable a los blaugranas al descanso.

NEBO Y PUNTER APUNTALAN LA VICTORIA 'CULER'

Tras el paso por vestuarios, el Barça saltó con las ideas muy claras para romper definitivamente el partido. Kevin Punter abrió la brecha desde la pintura (40-46) y Robinson amplió la renta desde la personal (40-47). Aunque RJ Cole intentó meter a Armani Milan en dinámica con un triple y una asistencia (45-47), Punter devolvió el impacto con otro lanzamiento lejanísimo a pase de Martin (45-50). Moses Wright y Devon Hall mantuvieron el pulso para los de Poeta, pero el acierto perimetral azulgrana acabó marcando distancias.

Tyrese Martin y Umoja Gibson encadenaron dos triples consecutivos (49-58) que obligaron al técnico local a parar el juego. Jason Burnell intentó la réplica, pero Stanley Umude colocó el 52-61. Fue en ese momento cuando Josh Nebo impuso su ley en la zona: dos canastas seguidas tras asistencia de Punter y Nkamhoua, más un tiro libre adicional, dispararon la renta catalana hasta los catorce puntos (52-66, min.28), la máxima ventaja de la noche. Aunque Burnell, Thompson y Gibson intercambiaron aciertos sobre la bocina para cerrar el cuarto, el Barça encaró los diez minutos finales con un confortable 64-71.

En el último cuarto, el Barça supo sufrir y tirar de oficio para sofocar los conatos de remontada locales. Tyrese Martin volvió a distanciar al equipo (64-73), pero Burnell dio vida al Unipol Forum con su cuarto triple (69-73). En la jugada posterior, Punter sacó petróleo de una falta en lanzamiento exterior para completar una jugada de cuatro puntos (69-77) que sofocó el amago de rebelión lombardo. Punter y Gibson ampliaron la renta con solvencia (69-83, min.36), sepultando las opciones italianas.

Los últimos minutos sirvieron para sellar la victoria desde la solidez defensiva y el rebote. Pese a un último esfuerzo a la desesperada encabezado por Alec Peters y Devon Hall (75-85), Leandro Bolmaro y Kevin Punter aseguraron el triunfo desde la línea de tiros libres (78-87). Un triple final de Peters apretó testimonialmente el marcador, pero Josh Nebo cerró el duelo sobre la bocina para rubricar el definitivo 81-89 que ratifica el intento de despegue 'culer' en esta Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARMANI OLIMPIA MILAN, 81 - BARÇA, 89 (40-44, al descanso).

--EQUIPOS.

ARMANI OLIMPIA MILAN: Cole (9), Mathews (3), Hall (5), Peters (13) y Wright (6) --quinteto inicial--; Bolmaro (12), Burnell (15), Thompson (12), Guduric (2) y Booker (4).

BARÇA: Robinson (10), Punter (17), Martin (14), Parra (12) y Balcerowski (-) --quinteto inicial--; Gibson (13), Umude (7), Minaya (1), Evbuomwan (-), Nebo (11) y Nkamhoua (4).

--PARCIALES: 21-23, 19-21, 24-27 y 17-18.

--ÁRBITROS: Pukl, Javor y Zamojski. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Unipol Forum.