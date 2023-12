El Baskonia busca en Turquía no encender las alarmas

Los baskonistas visitan al Efes tras dos derrotas seguidas en Euroliga

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia visita este viernes el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul (18.15 horas), para medirse ante el Anadolu Efes en la decimosexta jornada de Fase Regular de la Euroliga, con el objetivo entre los vitorianos de reencontrar sensaciones con un triunfo que no conocen desde hace tres jornadas, y volver a pugnar por los 'playoffs'.

Después de encadenar una buena racha de victorias, la Virtus Bolonia y el Maccabi Tel Aviv le asestaron dos duros golpes que volvieron a enviar al conjunto baskonista a la mitad de la tabla de la máxima competición europea, quedando los pupilos de Dusko Ivanovic con un balance ligeramente positivo (ocho victorias y siete derrotas).

Ahora, en esta nueva cita y antes de medirse al Olimpia Milano antes de cerrar el año, el cuadro vitoriano buscará zanjar su serie de dos derrotas consecutivas y sellar el año en registro positivo, en los puestos de 'playoff' directo en vez de en las posiciones del 'play-in'.

La siguiente piedra en el camino para del técnico montenegrino será este Efes, decimotercero esta temporada y con balance negativo (7-8). Intentarán los turcos aprovechar el factor cancha y decantar la balanza de su lado, para más adelante afrontar su último compromiso ante Fenerbahçe con la posibilidad de sonreír al término de 2023.

El equipo vasco tratará de aguar la fiesta con un Markus Howard líder indiscutible. El base estadounidense está protagonizando una gran campaña en la máxima competición europea, con 18 puntos por partido y compenetrándose muy bien con el ala-pívot nigeriano Chima Moneke, que atesora 14,9 puntos por partido y 6,4 rebotes en la presente edición.

Por su parte, el Efes lleva dos derrotas consecutivas en Euroliga, ante el Maccabi (95-86) y el Bayern Múnich (86-71). Por ello querrá reconducir rumbo hacia los puestos del 'play-in' y evocar los momentos de inspiración y talento de las temporadas en las que se alzó campeón de esta misma competición (2021 y 2022).

Los pupilos de Erdem Can recibirán ahora al Baskonia con la enfermería repleta, sin contar con los estadounidenses Will Clyburn y Derek Willis, tampoco con el alemán Tibor Pleiss ni el turco Erkan Yilmaz. El francés Rodrigue Beaubois, debido a una lesión de espalda, es duda para los planes de Can y por ello quizá también se ausente.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Larkin, Hollatz, Thompson, Jones y Daum --posible quinteto inicial--; Bryant, Gazi, Osmani, Oturu, Tunca, Yildizli y Zizic.

BASKONIA: Howard, Miller-McIntyre, Sedekerskis, Raieste y Moneke --posible quinteto inicial--; Chiozza, Díez, Rogkavopoulos, Kotsar, Mannion, Marinkovic y Diop.

--ÁRBITROS: Belosevic, Peerandi y Bissuel.

--PABELLÓN: Sinan Erdem Sports Hall.

--HORA: 18.15/Movistar Plus+.