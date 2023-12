El Baskonia somete al Valencia Basket en el último cuarto

El Baskonia somete al Valencia en el último cuarto

Remontada vitoriana (84-98) en La Fonteta, con Howard destacadísimo



MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia ganó este viernes por 84-98 en su visita al Valencia Basket, con una destacada actuación del base estadounidense Markus Howard, en un partido correspondiente a la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga, y donde el equipo vitoriano remontó de forma rauda en el último cuarto.

El Pabellón Fuente de San Luis vivió un comienzo entonado de los suyos, con un +5 de renta (5-0, 8-3) que redujeron pronto entre Maik Kotsar y Vanja Marinkovic. Pero el ímpetu de Boubacar Touré, quizá motivado por su titularidad, se unió al buen criterio de Chris Jones para mover a su equipo, y eso se notó con otro estirón hasta el 19-12.

El cuadro 'taronja' había llegado a esa instancia gracias a dos tiros libres de Semi Ojeleye, también destacado. Por parte visitante, Tadas Sedekerskis se encargó de la producción ofensiva, y ocho puntos consecutivos suyos apretaron el marcador al final del primer cuarto (21-20).

Al inicio del siguiente periodo apareció en el aspecto anotador Chima Moneke, discretísimo para lo que él acostumbra a la afición baskonista. Hasta entonces, el ala-pívot nigeriano estaba repitiendo su mal desempeño de la semana pasada frente al AS Mónaco, y para colmo Markus Howard también estaba seco en ataque.

Sin la inspiración de dos de sus hombres clave en este arranque de curso baloncestístico, el equipo entrenado por Dusko Ivanovic fio sus opciones a Codi Miller-McIntyre en el tiro lejano, a Sedekerskis en la 'pintura' y a Matt Costello bajo los aros. Eso sí, tardaron en carburar y el Valencia se despegó por 12 puntos (42-30) a 2:24 de alcanzar el descanso.

Después del triple de Nathan Reuvers que había puesto esa distancia, Howard salió al rescate del conjunto vitoriano y se entendió bien con Costello. A raíz de la insistencia de ambos, la brecha se quedó en 52-44 al agotarse el minuto 24. La mala puntería desde más allá del arco lastraba a los de Ivanovic, pero eso cambió tras el paso por vestuarios.

MONEKE DDESPIERTA A TIEMPO

No en vano, el propio Howard hilvanó dos triples (52-50) y algo más adelante Marinkovic empató el duelo (55-55), con otra canasta de tres puntos en un bonito contragolpe. Comenzó ahí un partido nuevo, jugado a menos minutos y en el que Damien Inglis quiso dejar huella con puntos importantes.

Gracias a él y a Brandon Davies, el poste bajo funcionaba para que los planes de Álex Mumbrú no se derrumbasen. Y no lo parecía tras una canasta de Jones que situó el 66-61 en el luminoso de La Fonteta, si bien la ventaja 'taronja' era bastante corta y su adversario no se rendía por mediación de Moneke, recuperado de ánimo para la batalla.

Así lo auguraba el 70-67 con el que se inició el cuarto y definitivo periodo, que paradójicamente fue el menos reñido de todos. Merced a un triple de Howard, el Baskonia se puso por delante por primera vez en el partido (70-73) y ya nunca dejó espacio para una contrarremontada del Valencia.

Moneke se desató, incluso para lo malo con un par de enganchones con Mumbrú y su banquillo. Marinkovic y Howard nutrieron la buena dinámica visitante y en un pispás el duelo quedó zanjado con un +16 del Baskonia (79-95). Tras constatar la victoria en el bocinazo del final, el equipo vasco se situó con un balance de 6-5 en esta Euroliga 2023/24; el Valencia, en cambio, alargó sus problemas y se colocó en un balance de 5-6.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 84 - BASKONIA, 98 (52-44, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Jones (13), López-Arostegui (9), Ojeleye (16), Reuvers (5) y Touré (3) --quinteto inicial--; Claver (4), Harper (12), Puerto (-), Robertson (1), Inglis (8) y Davies (13).

BASKONIA: Miller-McIntyre (11), Marinkovic (14), Sedekerskis (9), Díez (3) y Kotsar (9) --quinteto inicial--; Moneke (19), Chiozza (-), Raieste (-), Costello (9), Mannion (-), Howard (24) y Diop (-).

--PARCIALES: 21-20, 31-24, 18-23 y 14-31.

--ÁRBITROS: Boltauzer, Difallah y Cici. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Pabellón Fuente de San Luis, 6.573 espectadores.