Brizuela se despide del Unicaja: "Se me ha planteado una oportunidad muy difícil de rechazar"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escolta español Darío Brizuela se despidió este miércoles del Unicaja de Málaga con una emotiva rueda de prensa, en la que describió su fichaje por el FC Barcelona como "una oportunidad muy difícil de rechazar" y en la que agradeció a la entidad malagueña el tiempo recorrido juntos.

"Gracias a todos los que habéis venido. Veo aquí representado todo mi paso por el club. No traía nada preparado, solo quería ser claro y demostrar mi gratitud. El mejor recuerdo que me llevo de esta ciudad, además del deportivo, es mi hijo; siempre será de Málaga", dijo Brizuela ante los periodistas, aludiendo a su bebé Bruno.

"Estamos tremendamente agradecidos por hacerme no solo mejor jugador, sino mejor persona. Deportivamente hablando puede parecer una decisión fácil, pero emocionalmente y para mi familia no era una decisión sencilla. Lo que tenemos aquí no sé si será posible replicarlo en otro sitio", prosiguió el escolta en su conferencia.

El jugador vasco argumentó los motivos de su marcha al Barça: "A la afición quiero decirle que se me ha planteado un reto muy importante, una oportunidad muy difícil de rechazar como deportista y competidor. No es una cuestión económica, es puramente deportiva".

"La cercanía que he vivido en este club no la he visto en ningún lado. Lo he intentado aplicar con mis compañeros, esa calidez al tratar con alguien de fuera", comentó Brizuela, que elucubró sobre su regreso vistiendo de blaugrana. "Imagino que me recibirán con aplausos, pero cuando empiece el partido no habrá más. Conozco a la afición de Málaga y no regalan ni una canasta", declaró al respecto.

Por último, ensalzó el valor del grupo pese a irse: "Yo era una pieza del bloque, Unicaja sigue aspirando a competir todos los partidos y ganar todo lo que dispute. Mi marcha no cambia eso en absoluto". Su paso por Málaga le acumuló "un montón de recuerdos". "En los momentos malos se ven las personas de verdad y aquí me he encontrado personas que me han arropado en todo momento", sentenció Brizuela.