El Buesa debe aupar al Baskonia ante un mal Milán

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia recibe este martes al EA7 Emporio Armani Milán en el Buesa Arena (20.30), en la sexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con la posibilidad de seguir invictos ante su afición y de auparse en la tabla a costa de un equipo milanista que tiene una de las mejores plantillas de la competición, con el exblaugrana Nikola Mirotic en sus filas, pero que ha empezado muy mal en esta Euroliga.

De momento, el Baskonia ha ganado sus tres partidos en casa y confía en seguir haciendo del Buesa Arena un fortín inexpugnable. Su mal arranque como visitante, ante Estrella Roja y ASVEL, lo compensan los triunfos en casa contra ALBA Berlín (80-57), Real Madrid (76-72) y Partizán (88-82), así que el objetivo es claro; hacer pasar al EA7 Emporio Armani Milan por el mismo aro.

Pese a que en la acb sí han perdido en el Buesa, no ocurre lo mismo en la Euroliga y ahora se miden a un Milán que no está bien y que está pagando caros sus errores. Eso sí, con la calidad individual que tienen los italianos, cualquier partido puede ser el que sirva de punto de inflexión y para empezar a remontar en la tabla. Así que en Vitoria los azulgranas deberán darlo todo en la pista para que ese duelo no sea el de este martes.

El gran líder del Emporio Armani es Nikola Mirotic, pero está demasiado solo. Por ejemplo, sus 29 puntos no sirvieron de nada ante el Anadolu Efes Istanbul, que se llevó el triunfo del Unipol Forum por 84-96, con Zach Leday y Armoni Brooks siendos los otros dos únicos jugadores de Ettore Messina capaces de superar los 10 puntos. Los de Milán llevan tres derrotas consecutivas, sumadas las encajadas contra Zalgiris y Olympiacos.

"El Milan cuenta con una de las mejores plantillas, si no la mejor, de toda la Euroliga. Tienen a Mirotic y a LeDay en el cuatro, que son dos de los mejores de Europa en su posición, una batería exterior potente con jugadores que llevan ya tiempo en el club, dos bases con experiencia y margen de crecimiento como Dimitrijevic y Bolmaro, han fichado a uno de los pívots más dominantes de la pasada temporada como Josh Nebo. Es un equipo de enorme nivel", avisó Pablo Laso a los medios.

El técnico baskonista no podrá contar ni con Sander Raieste, todavía en tratamiento, ni con Tadas Sedekerskis, con una molestia en el tendón de Aquiles. No obstante, podría contar para este partido con el base Markus Howard, ya mejor de su rodilla tras el golpe recibido en el duelo contra el Barça y del que se resintió este fin de semana en la derrota contra el Joventut (79-82) en la Liga Endesa.

Por su parte, el Emporior Armani Milan está pendiente hasta el último momento de un Shavon Shields que no sabe si volverá a pisar la que fue su casa. El exbaskonista se lesionó en la ingle el fin de semana, en el duelo contra el Nápoles, y es seria duda. De ser baja, será sin duda un factor importante ya que era uno de los hombres más en forma del equipo entrenado por Ettore Messina.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Baldwin, Howard, Luwawu-Cabarrot, Hall y Ndiaye --posible quinteto inicial--; Savkov, Jaramaz, Forrest, Rogkavopoulos, Diop y Moneke.

EMPORIO ARMANI MILÁN: Dimitrijevic, Bolmaro, Ricci, Mirotic y Caruso --posible quinteto inicial--; Bortolani, Tonut, Brooks, Leday y Flaccadori.

--ÁRBITROS: Difallah, Koljensic y Konstantinovs.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.