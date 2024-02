Chus Mateo: "La Copa del Rey es pasado, el equipo nunca pierde el hambre"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, dejó claro que el título de la Copa del Rey ya "es pasado" y que ahora su equipo, que "nunca pierde el hambre", debe centrarse en los siguientes objetivos, empezando por dar un paso casi definitivo para certificar la clasificación para el 'Playoff' de la Euroliga en el duelo de este jueves ante un Panathinaikos griego que "cada vez te lleva más al límite y que está jugando más como equipo".

"La Copa del Rey es pasado, es nuestra, pero ya no cuenta. Nos ha ido bien en la parte inicial de la temporada porque hemos ido trabajando poco a poco, pero el equipo nunca pierde el hambre y no lo va a perder. A partir de ahora, buscamos los siguientes objetivos y vamos a luchar por ellos y el primero es certificar el 'Playoff' de la Euroliga", advirtió Chus Mateo en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico madridista recalcó que ganar este trofeo "da la satisfacción del deber cumplido y más alegría que tranquilidad". "Teníamos muchísimas ganas de conseguirla e hicimos un buen baloncesto en líneas generales. La presión nos la ponemos nosotros por el escudo que llevamos y por la afición a la que tenemos detrás", apuntó.

Ahora, retoman la máxima competición continental después del parón internacional de selecciones y que ha provocado que cada jugadora venga de "una semana distinta". "Algunos han estado con su selección y tenemos que mantener la concentración durante 40 minutos contra un equipo que cada vez juega mejor", afirmó de cara a la visita del Panathinaikos.

Para Mateo, el equipo griego "es un rival que cada vez te lleva más al límite y que está jugando más como equipo". "Es un equipo con mucha experiencia con jugadores de gran calidad, están creciendo y el entrenador está haciendo un gran trabajo. Es un equipo que va a competir seguro por el 'Playoff' y por estar en la 'Final Four'", remarcó.

"Su posición en la tabla habla de su mejoría así que tenemos que olvidarnos de la semana pasada, de la Copa del Rey, y centrarnos en la Euroliga, que requiere toda nuestra atención mental", demandó el entrenador madrileño, feliz de jugar en el WiZink Center. "Es una de las cosas que más nos motiva y nos hace estar unidos. Llevamos una buena racha en casa y queremos mantener esa ilusión que tiene la gente de vernos jugar en casa", confesó.

Además, no olvida que, "seguramente", si se imponen al Panathinaikos podría tener "premio" en forma de clasificación ya para el 'Playoff'. "Pero si no, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Sólo nos centramos en el corto plazo y sabemos que el camino se hace paso a paso. Nos da confianza la situación en la tabla, pero no podemos descuidarnos y debemos seguir haciendo bien las cosas", sentenció.