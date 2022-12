Chus Mateo: "Debemos hacer un partido serio ante el Bayern, porque será de máxima exigencia"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, advirtió de que el encuentro de este martes (20.30 horas) ante el Bayern, correspondiente a la jornada 13 de Euroliga, será "de máxima exigencia", por lo que deberán "estar preparados y hacer un partido serio", al mismo tiempo que avanzó la baja confirmada de Gabriel Deck y la vuelta a la convocatoria de Walter Tavares.

"Todos los encuentros de la Euroliga son muy exigentes. El Bayern tiene jugadores que llevan tiempo jugando juntos. Son buenos en el uno contra uno, los exteriores tiran bien de tres puntos con capacidad de anotar bastante y rebotean francamente bien en ataque. Juegan en su casa y debemos estar preparados y hacer un partido serio porque será de máxima exigencia", analizó en declaraciones publicadas por el club y recogidas por Europa Press.

El del Bayern será el primero de tres encuentros fuera de casa en seis días -Bayern, Zalgiris y Tenerife-, pero el técnico insistió en que no ponen "excusas en nada", porque "el calendario es el que es". "Los jugadores se entregan al máximo pero mantenerse toda la temporada es difícil. Hay días que la cabeza no está o el físico no está, pero lo afrontamos como viene, de nada vale lamentarse", afirmó.

Tras no participar en el último encuentro de Liga Endesa ante el BAXI Manresa, Walter Tavares regresa al equipo, mientras que Gabriel Deck continúa siendo baja. "No viaja porque sigue dolorido en la zona sobrecargada y no queremos correr riesgos con él. Está cerca de volver, pero no vamos a arriesgar. Tiene una sobrecarga en el cuádriceps tras un golpe que se dio en el partido ante el Fenerbahce y tiene dos puntos de dolor", explicó.

"A (Adam) Hanga le falta un poco más que a Rudy (Fernández), pero en breve espero tener buenas noticias. Rudy está haciendo cosas con el equipo, pero sin contacto. Con Hanga habrá que esperar a que esté completamente bien de una lesión de la que ha tenido ya un par de recaídas"", completó sobre el estado físico de la plantilla.