Chus Mateo: "No tenemos que volvernos locos ni lanzar las campanas al vuelo"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, ha abogado por la cautela pese a vencer por 90-74 al Baskonia en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga, sin volverse "locos" debido a su buena imagen "ni lanzar las campanas al vuelo" tras haber minimizado este martes al equipo vitoriano en el WiZink Center.

"El año pasado empezamos un poquito peor en esta serie de 'playoff', nos fuimos a Belgrado 0-2 y fuimos capaces de remontar. Este año no tenemos que volvernos locos ni lanzar las campanas al vuelo. Tenemos que seguir afrontando las cosas con equilibrio, con tranquilidad y controlando las emociones", comentó en la rueda de prensa posterior.

"Eso es lo que tratamos de hacer, controlar las emociones y saber que enfrente tenemos un rival no digno, dignísimo y honestísimo, y con un carácter brutal que va a querer ganarnos en buena lid del próximo día. Y no vamos a querer que nos ganen, vamos a estar preparados", dijo el técnico merengue.

"Hemos hecho un partido muy serio desde el principio hasta el final, entendiendo muy bien por dónde teníamos que defender a Baskonia, que es un equipo peligrosísimo, especialmente ofensivamente hablando. Es un equipo con muchos puntos, con mucha facilidad anotadora, con muchos jugadores capaces de anotar desde el perímetro", resumió Mateo.

En este sentido, elogió el marcaje a Markus Howard. "Hemos focalizado bastante en esa situación, sabemos además de la peligrosidad de Howard y creo que entre todos hoy hemos hecho una gran defensa contra él. En general, creo que hemos tenido un partido bastante serio", añadió.

"Hemos estado detrás con muchísima energía, muchísima actividad, creo que hemos resuelto nuestros errores muchas veces por la energía y por la intensidad que hemos puesto. Y hemos estado preparados para, después de cometer un error, rehacernos y reaccionar rápido", agregó Mateo.

"Estoy contento porque hemos perdido siete balones, hemos recuperado nueve y hemos dado 21 asistencias, que eso a mí siempre me gusta. Hemos tenido buenos porcentajes de tiro, especialmente en tiros de dos, pero en general yo creo que hemos tenido bastante equilibrio en todas las facetas del juego", recalcó el entrenador madridista tras la victoria.

"Estoy contento por eso, pero es solamente un punto de un 'playoff' y esto es muy largo. El 'playoff', como siempre digo, para mí es el momento más duro de la temporada, un 'playoff' de Euroliga especialmente, y Baskonia va a tratar de ganar el próximo día", avisó.

"Este es el principio de una cita grande, hay que mantener esta cara y estoy muy contento con la cara que hemos mostrado. Como antes decía, todos han aportado cuando ha habido errores, que pasan en un partido, porque el baloncesto es un juego de errores donde hay que tratar de minimizarlos o de que esos errores no te afecten", argumentó Mateo.

"Hemos cometido pocos y, cuando los hemos cometido, hemos reaccionado bien. Por eso estoy contento, porque la concentración y la atención ha sido la adecuada, especialmente en una cita como esta", repitió. "Muchas veces les digo esto, que para mí es muy importante tener jugadores atentos; muchas veces más que listos, atentos, que presten atención, que estén atentos a todo y que no se les escape detalle. Y hoy han estado atentos, han puesto energía, han sido capaces de trabajar con el compañero, de entender las situaciones que teníamos que parar", reiteró.

"El hecho de no ir detrás en el marcador ni un momento no solamente demuestra atención, demuestra solidez. Pero eso no significa nada, el próximo día puedes ir por detrás y volver al partido, o estar por detrás todo el partido y volver por delante. Es decir, un partido de baloncesto da muchas vueltas, cada partido es una historia y estoy seguro que el próximo día va a ser una historia totalmente distinta; ojalá para nosotros que con el mismo final, pero el partido va a ser totalmente distinto, seguro", insistió el técnico blanco.

"Howard es un jugador extraordinario, parece extraterrestre, a veces como mete triples que parece que son imposibles de meter y es un jugador maravilloso. Por supuesto que hemos trabajado como equipo para defender a Howard y lo hemos hecho bien, en general bien, pero hemos defendido bien otras facetas del juego", explicó Mateo sobre "el resto de jugadores que también tienen mucho, mucho peligro".

Por ello apuntó que el Baskonia "es un equipo que levanta triples como nadie, que es capaz de anotar muchísimo en transición, que es capaz de pelear muy bien desde el rebote y hemos estado bien en las facetas que queríamos". "Tenemos que seguir", auguró antes de elogiar más a sus pupilos.

"Todos, todos, todos han estado brillantes hoy. Hemos hecho un buen partido y ya está. Ahora pensar en cómo afrontar el siguiente, a no volvernos locos con esta victoria, porque sabemos lo que es un 'playoff', y en un 'playoff' hay que estar otra vez partiendo de cero el próximo día. A mí me gustaría que otra vez volviéramos a tener la misma concentración y la misma energía", vaticinó finalmente.