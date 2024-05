Chus Mateo: "Nunca perdimos la esperanza, pero nos fallaron las fuerzas"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, lamentó la derrota este domingo contra el Panathinaikos que frustró su asalto a la segunda Euroliga seguida, a pesar de que "nunca" perdieron la "esperanza", aunque llegaron más fatigados que su rival a los minutos finales donde se decidió el título en el Uber Arena de Berlín.

"Panathinaikos mereció ganar, hicieron una gran segunda parte. Es la final de una temporada muy dura. Hicimos un gran trabajo toda la temporada y ahora estamos hablando de un partido. Por supuesto, es la final y es el partido que te hace pensar que si ganas o pierdes has hecho un buen trabajo o no", dijo en rueda de prensa.

"Nunca perdimos la esperanza, pero nos fallaron fuerzas, fatiga al final del partido. Estoy muy orgulloso con la actitud de los jugadores. No hemos ganado porque hubo un equipo que jugó mejor que nosotros. Es difícil aceptar que podíamos haber ganado dos Euroligas seguidas, pero hay que mirar al trabajo", añadió.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores, hicieron buen trabajo. Han luchar por ganar dos Euroligas seguidas, no lo hemos conseguido pero lo hemos intentado, no es fácil ganar dos títulos seguidos. Luchamos hasta el final. Hicimos un buen trabajo pero ellos tienen muy buenos jugadores también. Subieron el nivel físico y nosotros empezamos a perder nuestra energía, tiramos mucho de tres. Nos confundimos, pensamos que el camino fácil era el triple, pero donde hay que sacar ventaja es en la pintura. Es un partido de baloncesto y las cosas no salen a veces como esperas", añadió.

Mateo insistió en varias claves de la derrota, como esa búsqueda de la vía rápida del triple, la falta de fuerzas y la acumulación de faltas que no entendió del todo en los colegiados. "Sloukas fue un MVP merecido porque anotó canastas en momentos decisivos. No es fácil alcanzar una final. Ahora tenemos dos opciones, llorar, que lo haremos esta noche, o levantarnos, que lo haremos a partir de mañana. Vamos a luchar hasta el final. Esto es deporte, ahora tenemos que demostrar que el carácter del Real Madrid es felicitar al rival y seguir caminando hacia adelante", afirmó.

"Todos mis jugadores dieron lo mejor. Después del descanso empezamos a perder algo el control porque no jugamos con la misma disciplina que al principio. Con Tavares y Poirier tenemos que jugar con más disciplina, nos confundimos tratando de anotar desde fuera, en vez de con la agresividad del primer tiempo. Estoy un poco confuso con el arbitraje. También hubo cierta frustración, una técnica a Poirier, pero son cosas que pueden pasar. No quiero que sea una queja pero esperas que el nivel de faltas sea parejo", dijo.

Además, Mateo apuntó al calendario, cuando el miércoles le espera el Barça en el inicio del 'playoff' de semifinales de la Liga Endesa al mejor de cinco partidos. "Es un calendario muy duro, no paramos, ahora jugamos contra el Barça el miércoles. Es muy duro para los deportistas pero es lo que hay. Tratamos de no quejarnos con esta situación. Vamos a terminar con más de 90 partidos, son demasiados partidos. No es fácil tener una buena forma todo el año, intentamos jugar lo mejor posible cada día, pero no es fácil, con el nivel de la Euroliga y de la ACB", apuntó.

"Sin duda. Hemos hecho un gran trabajo este año, ha merecido la pena. Mañana tenemos que volver, sentir al equipo y seguir luchando con nuestra afición para tratar de ganar al Barça, que estará más descansado que nosotros", terminó.