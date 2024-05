Chus Mateo: "Pensar que somos mucho mejor que el resto es un error estúpido"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, advirtió que pensar que son "mucho mejor que el resto" de equipos presentes en la 'Final Four' de la Euroliga es "un error estúpido", por lo que aseguró que "en el vestuario" no hablan de ser "favoritos", ya que el primer paso es el partido ante Olympiacos, "otro equipo con corazón de campeón".

"Sobre la cuestión de ser favorito o no, es una palabra bonita, pero no estamos hablando de esto en el vestuario, es algo más para los aficionados y las apuestas. Para nosotros, lo más importante es entender como ganar una 'Final Four', respetar a nuestros rivales, porque tenemos el viernes un gran partido contra otro equipo con corazón de campeón como Olympiacos, al que respetamos mucho", valoró el técnico madrileño n la rueda de prensa oficial previa a la 'F4' de la Euroliga.

El conjunto madridista defiende corona en esta fase final que se celebra en Berlín, aunque saben "perfectamente" que "la palabra 'favoritos' no significa nada". "Tenemos demasiados jugadores que tienen experiencia de jugar la 'Final Four' y saben lo que pasa si crees que eres mucho mejor que los demás. Es un error estúpido. Sabemos que no somos el mejor equipo entre estos cuatro equipos de la 'Final Four'", afirmó.

"El deporte a veces te da algunas lecciones que tienes que aprender cuanto antes. Nunca hay que subestimar a nadie, y esto lo quiero transmitir a todo el mundo, a mis jugadores, a mi club, que sabe perfectamente lo que pasa si te crees mejor que el otro. Tienes que luchar cada minuto si quieres conseguir un título, como hicimos el año pasado. Es algo que acostumbramos a hacer y que no vamos a perder en esta 'Final Four'", agregó Mateo.

El entrenador madridista insistió en que no están "defendiendo el titulo", sino que es "un nuevo torneo" y "solo" piensan en la semifinal ante Olympiacos. "Respetamos a los oponentes y vamos a tratar de vencerlos en la cancha y eso es todo", dijo, antes de elogiar al equipo griego.

"Son caballeros en la cancha, en el banquillo, les respetamos mucho y sabemos que para levantar de nuevo un trofeo necesitamos ganarles primero a ellos, un rival que es increíble. Esto es lo único de lo que hablamos en el vestuario", reiteró.

Y es que el Real Madrid va a Berlín "para ganar", conscientes de que "lo que pasó en el pasado no va a condicionar el resto de la 'Final Four'". "Estamos aquí con la mentalidad de olvidar lo que pasó en la temporada regular, lo que pasó el año pasado y sólo pensar en un partido", sentenció.

Mateo también alabó el rol de Edy Tavares en el equipo, un jugador que "condiciona el juego del adversario" y el de los madridistas. "Es seguramente el mejor pívot de Europa, el más decisivo, es una pieza fundamental. Comparte posición con Vincent Poirier, que también es un jugador muy importante. Edy sabe lo que pienso de él y sus compañeros también lo saben. Es un tipo extraordinario, tan grande como persona a nivel humano, como a nivel físico", halagó.

"Rudy Fernández está extra motivado, todos sabemos que va a dejar el baloncesto profesional a partir del verano probablemente. Intentaremos darle el último trofeo, estamos luchando también por él. Y por Gaby Deck, que no va a estar con nosotros (por lesión)", concluyó.