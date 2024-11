Chus Mateo: "Tenemos muchos altibajos, me gustaría tener regularidad"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, reconoció este miércoles que su equipo tiene "mucho altibajos" en los últimos encuentros, por lo que pidió "regularidad" y hacer "un partido bueno de principio a fin" contra el ALBA Berlin en Euroliga este jueves.

"Me gustaría tener la regularidad que no hemos tenido en los dos últimos partidos. Hemos jugado bien por momentos pero estamos teniendo muchos altibajos durante los partidos. Espero que ante el Alba Berlín hagamos un partido bueno de principio a fin", afirmó el preparador en declaraciones publicadas en la página web del club en la previa del duelo de este jueves ante el ALBA Berlin de Euroliga.

Y Mateo ve a los alemanes como "un equipo con un peligro oculto" y "valientes". "Les da lo mismo el tramo que sea de juego que va a tomar tiros. No tienen algunos jugadores importantes. El otro día ganaron al Milán en su casa en la prórroga y juegan igual aunque vayan ganando o perdiendo por 20 puntos. Tienen un estilo reconocible y bien entrenado. Siempre tratan de competir y tienen mucho mérito", analizó sobre su rival.

El técnico madrileño valoró la evolución de Andrés Feliz, que ya volvió a jugar ante el Hiopos Lleida recuperado de su lesión de rodilla, y avanzó que "cada día va a ir a mejor". "Le he encontrado bien, todavía falto de ritmo, pero vamos a ver si hay continuidad en todo esto. Tanto con él como con Musa, que se ha incorporado esta semana. Hay que intentar mantener el bloque y no ir perdiendo jugadores cada semana, porque eso hace que la competencia disminuya. Eso es clave", expresó.

Mateo también vio "acertado" el mensaje de Xavier Rathan-Mayes en redes sociales tras no jugar ni un solo minuto en la segunda mitad del partido doméstico. "Controla sólo lo que puedas controlar y continúa mejorando cada día", escribió el jugador. "Hablo mucho con él. Trabaja fenomenal en los entrenamientos y hace lo que depende de él, pero en lo que no depende de él no puede hacer nada", explicó.

"Su tuit no significa resignación, ni dejar de trabajar, ni nada por el estilo. Se trata de mejorar poco a poco. Cada vez lo está haciendo mejor y va entendiendo lo que quiero. Todo es libre de interpretación y no me parece ofensivo ni nada malo. No creo que tenga mala intención. Va a ir ganando en confianza", dijo sobre una de las incorporaciones madridistas para este curso.

Finalmente, el técnico resaltó la dureza del calendario, con dos meses de competición que "parece que son cuatro ya". "Esa es la sensación que te transmite el calendario. Todas las temporadas son duras. Que no haya partido el fin de semana nos va a venir bien, si lo hacemos bien mañana", advirtió.

"Musa también irá seguramente con Bosnia. Los demás no. Es una pena que el calendario sea el que es. Que haya 90 partidos más los de las selecciones, que todos tienen derecho a ir. Lo único que estamos haciendo es daño al deportista pero aceptamos las reglas del juego", reflexionó.