Chus Mateo: "La versión de la Supercopa no será la mejor que veremos este año"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, aseguró que su equipo está "muy ilusionado" ante la Supercopa Endesa porque cuando hay competición oficial se les iluminan "los ojos", aunque sabe que "la versión" que ofrecerán no será "la mejor" a la que aspiran esta campaña, mientras que subrayó que jugarán "de tú a tú" en su semifinal ante un Barça que querrá empezar "bien" su nuevo proyecto.

"Empezamos una temporada más que promete ser apasionante como las anteriores y ojalá que hagamos un buen papel. El equipo está muy ilusionado por afrontar la Supercopa y tenemos muchas ganas de que llegue el momento de competir porque cuando llega la competición se nos iluminan los ojos", señaló Chus Mateo en rueda de prensa.

El técnico madridista recordó que esta competición "es un test que en ocasiones puede resultar engañoso", pero dejó claro que "todo el mundo está al cien por cien". "Siempre es un bonito espectáculo para todos, así que trataremos de dar nuestra mejor versión dentro de lo que hemos preparado. Obviamente, no será la mejor versión que veremos este año, pero creo que vamos a estar preparados para competir", indicó, admitiendo que en caso de victoria dará "tranquilidad" y que en el de derrota, será "un buen momento para rectificar".

El entrenador madrileño aseguró que es "muy precavido a la hora de hacer juicios de valor de si un equipo es mejor o peor" después de haber realizado más incorporaciones que la pasada campaña cuando sólo llegó Facundo Campazzo. "Al final, nos evalúan en función de lo que vayamos consiguiendo, pero sí que es verdad que hemos hecho muchos más cambios que en otras ocasiones y eso nos hará probablemente alcanzar un mejor nivel un poquito más tarde", puntualizó.

"El año pasado hicimos una temporada extraordinaria. Perdimos la final de la Euroliga, pero ganamos 72 partidos de 86 y eso es muy difícil de repetir. Lo que sí que tenemos que intentar es estar preparados para competir cuando llegue el momento en cada situación y entiendo que este año será un año más complicado a la hora de que todo el mundo esté en la misma página y entienda lo que se quiere de él", añadió.

Además, no olvida que han perdido "referentes del juego a todos los niveles" como Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Fabian Causeur, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele y Carlos Alocén. "Lo vamos a notar a todos los niveles, pero hay que seguir adelante y vamos a hacer un buen año seguro", deseó.

A Murcia, viaja con "todos listos para jugar", incluido Usman Garuba. "Por supuesto, hay jugadores que tienen una mejor forma dentro de lo que ya hemos entrenado y otros que no han encontrado todavía el ritmo que necesitamos, pero que lo encontraremos a lo largo del año. No me preocupa mucho, quiero que seamos capaces de competir la Supercopa y vamos a luchar por ello", remarcó Mateo.

El entrenador del Real Madrid también aclaró que estarán "atentos" y que no se quedarán "de brazos cruzados si el equipo necesita algo" para completar la plantilla. "Sabemos que el año pasado si hubiéramos llegado al máximo de partidos hubieran sido 95, contando en el de Dallas Mavericks, y 95 partidos es obvio que es muy difícil de soportar con 13 jugadores", puntualizó.

"Estamos atentos a lo que pueda pasar y a ver qué es lo que necesitamos y ver cómo funciona. No vamos a dejar que nos llegue el agua al cuello, estaremos atentos y vamos a tratar de tener la paciencia suficiente como para elegir lo que debemos elegir. El club me consta que está en ello y yo particularmente me dedicaré a entrenar lo que tenga, que es lo que debo hacer, tratar de tener a la gente en la mejor condición posible y solicitar o transmitir mis inquietudes a la gente que toma decisiones, pero obviamente 90 partidos son muchos y todos lo sabemos", sentenció.

También sabe que será "un partido durísimo" contra el Barça donde "los detalles, como la ambición o la competitividad, demostrarán quien va a ganar". "Queremos un título, tenemos mucha hambre. Les jugaremos de tú a tú a un equipo que quiere empezar bien su nueva etapa", resaltó.

"El Barça tiene un buen equipo con Punter, que es un grandísimo anotador, mientras que Anderson y Metu le darán mucha energía. También tiene a Fall, que intentará hacer 'sombra' a Tavares, y Juan Núñez, que es un jugador brillante y le dará un punto diferencial", detalló sobre su rival.