La Copa del Rey 'arrancará' con el concierto de Lola Índigo el 11 de febrero en el Martín Carpena de Málaga

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cantante española Lola Índigo actuará el domingo 11 de febrero de 2024 en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, como anticipo de la próxima edición de la Copa del Rey de baloncesto, que se disputa del 15 al 18 de febrero, según un comunicado de la ACB.

"La Copa del Rey de Málaga comenzará con un espectacular salto inicial: un gran concierto de Lola Índigo, artista de renombre internacional que actuará el domingo 11 de febrero en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena", anunció la competición.

El concierto de la madrileña será el primer evento de ACB BEATS, el nuevo concepto de entretenimiento que ponen en marcha la ACB y Never Say Never (NSN), empresa que conecta el deporte con el entretenimiento. Ambas entidades confían en "una de las artistas nacionales del momento" para su 'opening' de la competición "con un 'show' inolvidable".

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo 4 de enero, aunque aquellos aficionados y seguidores de Lola Índigo que quieran vibrar en el Carpena ya pueden apuntarse a la lista de espera para precio reducido en su página web (www.acbbeats.com).

El director de marca de la ACB, Ricardo de Diego, celebró este acuerdo entre NSN y ACB BEATS para dar "un nuevo paso importante para unir la mejor competición deportiva con cada vez más acciones atractivas a nivel de entretenimiento".

Por su parte, el director del proyecto y CEO del departamento, Vicenç Fàbregas, espera que este tipo de eventos "sean una celebración para los aficionados" y "una experiencia que conecte a las personas a través de la música".