La Copa del Rey cambia el nombre de las calles del Barrio de las Letras

Publicado 11/02/2019 20:00:15 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La disputa esta semana en Madrid de la Copa del Rey de baloncesto ha provocado que algunas de las calles del Barrio de las Letras, donde se instalará la 'Fan Zone', hayan cambiado sus nombres originales por los de relacionados con los de esta fiesta de la canasta.

La 'Fan Zone Movistar Barrio de las Letras' se viste de gala para esperar a los aficionados que darán color a la competición baloncestística que acogerá desde el jueves al domingo el WiZink Center y ha provocado que las calles de esta conocida zona de la capital hayan variado por un momento sus nombres originales y que sus paseantes se encuentren mensajes relacionados con el baloncesto.

Así, la Calle Huertas pasará a ser #Vamos, canal de la plataforma Movistar + que echará los siete partidos de la Copa, mientras que el Paseo del Prado pasa a ser el de #CreemosEnElBaloncesto y las Plazas de Santa Ana y del Ángel en las Plazas Basket Lover y Defensa en Zona.

También hay un recuerdo a jugadas polémicas como el famoso 'Era campo atrás' que se coreó en la Copa de Vitoria de 2017 tras la acción de Sergio Llull que pisó la línea sin que los árbitros se percatasen y el Real Madrid pudiese forzar la prórroga para luego ganar en cuartos al MoraBanc Andorra. Esta frase sustituirá a la Calle de Moratín y además todo aquel que lo desee se podrá hacer una foto pisando la línea. La Calle de la Alameda se cambiará por la de las Mandarinas, y la de Echegaray por La vida puede ser maravillosa como homenaje al fallecido Andrés Montes.

Las calles del Rey de las Pachangas (Calle del Príncipe), And one! (Espoz y Mina), la Maldición del Anfitrión (Cervantes), de las Antideportivas (León), la de los Metepuntos de Profesión (Lope de Vega), del Santísimo Corazón de los Árbitros (San Pedro), del Sexto Jugador (Jesús), la de Los pívots no la saben meter (Fúcar), y la los Floperos (Almadén) son los otros cambios que se verán en este Barrio de Las Letras.

Además, emulando la tradicional estética de esta zona, el suelo del callejero se ha llenado de frases que seguro resultarán familiares a mayores y pequeños como 'Coach, tenemos un problema' o 'Francamente, querida, eso ha sido 'flopping'' son solo algunos de los ejemplos de esta fusión entre cine y baloncesto que se extiende por todo el corazón del barrio.