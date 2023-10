Doncic y el Real Madrid se reencuentran

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presencia del estelar base esloveno Luka Doncic será el gran atractivo del amistoso que mida este martes (20.45 horas) en el WiZink Center al Real Madrid ante los Dallas Mavericks, franquicia de la NBA que lidera el exjugador madridista.

El director de juego volverá a la que fue su casa antes de dar el salto a la NBA, en el tercer partido de pretemporada del equipo tejano previo al inicio de la temporada 2023-2024 de la NBA y regresa consagrado como uno de los grandes referentes en la actualidad de la liga estadounidense.

El 'Rookie del Año' de 2019 en la NBA vuelve a la que fue su casa, donde es idolatrado, para medirse a un Real Madrid donde, pese a su juventud, fue uno de sus grandes líderes, conquistando siete títulos, entre ellos el de la Euroliga de 2018, donde fue elegido 'MVP' de la competición y de la 'Final a Cuatro'. En total, disputó 216 partidos antes de ser elegido número tres del 'draft' en 2018 y poner rumbo a los Estados Unidos.

Los Dallas Mavericks vienen de caer derrotados en sus dos anteriores amistosos, disputados ambos contra los Minnesota Timberwolves y tratarán de dar espectáculo, pero también de lograr la victoria en Madrid para acudir al inicio de temporada de la NBA con buenas sensaciones y sin dudas sobre el poderío de su liga respecto a uno de los 'grandes' del Viejo Continente.

El equipo comandado otro mito de la NBA como Jason Kidd, miembro del Salón de la Fama, no sólo trae a la capital la figura de Doncic sino que cuenta en sus filas con otra estrella reconocido como el también base estadounidense Kyrie Irving.

El partido también tendrá un buen componente de 'morbo' ya que en las filas de los 'Mavs' está el escolta australiano Dante Exum, uno de los protagonistas de la triste tángana que se vivió en el WiZink Center durante el segundo partido de los 'Playoffs' de la Euroliga entre el Real Madrid y el Partizán serbio.

Enfrente, un Real Madrid que está con buenas sensaciones tras ganar todos sus encuentros en todas las competiciones, ya con el título de la Supercopa Endesa, y que es líder de la Liga Endesa, y donde Doncic se reencontrara con algunos excompañeros como Facundo Campazzo, con el que vivirá un 'entretenido' duelo, Rudy Fernández, Sergio Llull, Fabien Causeur o un Walter Tavares, que ha sido baja los últimos partidos.

DONCIC: "SERÁ UN DÍA ESPECIAL CON MUCHAS EMOCIONES"

La última vez que el once veces campeón de Europa se enfrentó a un equipo NBA fue en 2016, en la victoria 142-137 del conjunto blanco ante los Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook, con el triple de Llull que forzó la prórroga después de una remontada de 22 puntos para posteriormente acabar ganando el partido.

Luka Doncic reconoció que este martes será "un día muy especial en el que habrá muchas emociones". "Todos saben lo que significa el Real Madrid y Madrid para mí", confesó el base esloveno durante la presentación del partido este lunes, donde recibió una distinción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su papel de embajador de la región .

Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club madridista, puso en valor este "gran acontecimiento" que sitúa a Madrid una vez más como "una de las grandes capitales del deporte mundial". "Todos los que amamos el baloncesto vamos a disfrutar con un partido que no olvidaremos nunca, este histórico Real Madrid-Dallas Mavericks, en el que será nuestro noveno enfrentamiento con un equipo de NBA", recordó.

Asimismo, el directivo destacó que la sección está viviendo "uno de los ciclos ganadores más importantes" de su historia, "con 25 títulos en 13 temporadas", y ha agradecido a Doncic que se haya convertido en uno de los "más grandes embajadores" del club "en Estados Unidos y en todo el mundo". "Has crecido y te has formado para el baloncesto y para la vida. Te has llevado para siempre los valores que se transmiten de generación en generación en el Real Madrid", subrayó.

"Este es un partido que ha levantado mucha expectación entre los aficionados españoles, no sólo por enfrentar al Real Madrid, el equipo más laureado de Europa, con una referencia de la NBA, sino también por el reencuentro de Luka Doncic con sus antiguos compañeros, con su antiguo club y con toda la afición", remarcó Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta regional apuntó que desde la Comunidad de Madrid le dan "gran importancia al deporte en todas sus dimensiones". "Tenemos 201 escuelas de baloncesto en 168 centros educativos de Primaria y Secundaria y, tras el fútbol y el golf, es el deporte con más licencias deportivas, con un total de 77.594 federados y 489 clubes", valoró.