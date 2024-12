Elisa Aguilar: "El baloncesto tiene la habilidad de transformar la sociedad"

"Mi presidencia en la FEB es la señal más notoria del deseo del baloncesto por estar a la vanguardia"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, hizo hincapié este miércoles en los valores de su deporte, el cual posee "la habilidad de transformar sociedad", y aseguró que su acceso a la presidencia del organismo "es la señal más notoria del deseo del baloncesto por estar a la vanguardia" y que uno de sus objetivos es alcanzar en 2030 el medio millón de licencias.

"Ya en mi primera intervención como presidenta manifesté mi convicción de que el deporte en general, y nuestro baloncesto en particular, tiene no sólo la habilidad de transformar la sociedad, sino la responsabilidad de asumir el protagonismo y la capacidad de impacto que nuestra llegada a los ciudadanos nos brinda. Y hay que aprovecharla para que la huella que dejamos en el mundo produzca una memoria en él", indicó Aguilar en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Mondo, Joma, Loterías y Apuestas del Estado y Vithas.

Por ello, la madrileña cree que "la muestra más evidente de esa potencia" era su presencia en este foro al frente del organismo, lo que suponía derribar "una de esas barreras que tantos frenos se han puesto históricamente para las mujeres". "Esa yo creo que es la señal más notoria del deseo del baloncesto por situarse en la vanguardia, de que el mundo necesita de la valentía y la generosidad de la Asamblea que presido", remarcó.

De todos modos, aclaró que esto no es la medida que "atesora un mayor potencial de transformación" y no ocultó que "era normal el interés inicial de que una mujer llegase a la presidencia de una federación de tanto calado". "Con el devenir de los días esa noticia se va diluyendo. Estoy muy contento de ser la primera en llegar a esta posición en la FEB y si ha servido para derribar alguna barrera en igualdad, estoy orgullosa. No voy a ser la última", aseveró.

Además, eludió cualquier "guerra de géneros" y recordó que en su equipo hay "muchas mujeres y hombres". "Complementarnos es lo que hace que el éxito esté más cerca de los objetivos que nos pongamos. Si he llegado a donde he llegado a nivel deportivo y directivo es porque he tenido mucha ayuda de hombres que me han tendido la mano. La Asamblea me dio su confianza por mi capacidad y no por mi género", advirtió.

"No tengo esa sensación de tener un problema por no llevar corbata. Una vez que entré en el mundo de la gestión tuve muchas oportunidades y las he aprovechado. Me he formado y me he lanzado a por ellas", añadió Aguilar al respecto.

La dirigente detalló las líneas del "proyecto ambicioso" que han puesto en marcha para hacer que el baloncesto español "se consolide en la senda del crecimiento", insistiendo en su deseo de alcanzar las 500.000 licencias en 2030, lo que les daría "la posibilidad de incrementar esa huella sobre la sociedad" de un deporte que tiene "un notable impacto positivo" y que puede lograr "una transformación para que sea más solidaria, integradora, generosa y valiente"

En 2023, las licencias eran 411.885 y por ello es optimista en conseguir el medio millón "antes del 2030". En este sentido, considera "importante" el trabajo en los colegios y que "lo primero que reciban los estudiantes sea un balón de baloncesto", recalcando el trabajo de las Federaciones Autonómicas porque "tienen la primera llave". "Ahí estamos incidiendo y es el primer paso para alcanzar las 500.000", advirtió.

"QUEREMOS SER MÁS PARA AYUDAR MÁS"

La FEB ha lanzado "un proyecto piloto" con 25 colegios en Madrid para dotar a los alumnos "del material deportivo para empezar a jugar al baloncesto" y del que están teniendo "muy buen 'feedback'" y que ya ha sido "replicado" en la provincia de Córdoba, "con más de 20 centros". "Pronto se unirán otras autonomías", deseó.

Aguilar recordó que en España la FEB se encarga de "seis ligas", que reúnen a un total de "244 equipos que difunden el baloncesto al más alto nivel" y que las competiciones de "ámbito no estatal" suponen para el organismo "una red casi infalible para acercar el baloncesto a tantos niños y niñas".

"Queremos ser más para ayudar a ser mejores. Nuestras líneas de acción están mostrando mucha eficacia. Los números invitan al optimismo y nos conducirán al número que buscamos, pero no debemos acomodarnos, tenemos que completar esa estrategia con la organización de grandes eventos internacionales porque estas competiciones tienen un efecto multiplicador sobre la práctica del baloncesto", prosiguió la mandataria.

Esta recordó que tienen "una estrategia claramente fijada" y que "el camino para el éxito necesita equilibrio presupuestario y sin acometer proyectos inviables". Así, su primer año de mandato se cerrará con las cuentas "en positivo" y con "30 millones de presupuesto, el más alto de la historia en presupuestos ordinarios". "Somos conscientes de nuestra responsabilidad y trabajaremos por un baloncesto sostenible y fiable. Nuestros patrocinadores y nuevas marcas nos dicen que caminamos en la misma dirección y nos da ánimo para seguir haciendo las cosas con rigor y entrega", apuntó.

Además, no olvida que "la formación es dónde todo empieza". "Para mí es fundamental para llegar a la cumbre de la pirámide y desde la FEB debemos de trabajar conjuntamente con las autonómicas que son las primeras en la captación de talento. El mejor legado que puedo dejar cuando me vaya es que tengamos una formación importante y muy bien creada porque permitirá que el baloncesto español tenga futuro", confesó la exjugadora.