Elisa Aguilar: "El regreso de Ricky Rubio es la mejor noticia desde que soy presidenta"

VALENCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, confesó este martes que "la mejor noticia" desde que está en el cargo es "el regreso de Ricky Rubio" a la competición, tras sus problemas de salud mental, al mismo tiempo que reconoció que fue "una de las personas más felices del mundo" con la clasificación para París 2024 de la selección femenina, en un Preolímpico que será "difícil" para el equipo masculino.

"Si tengo que resaltar alguna noticia, es que Ricky ha vuelto a estar con nosotros. Esta noticia va más allá del baloncesto. Es una muy buena noticia para el deporte que Ricky esté de vuelta y, sobre todo, que esté recuperado y podamos disfrutar de él. Es la mejor noticia desde que soy presidenta", dijo Aguilar a los medios desde L'Alqueria de Valencia en un evento organizado por Kellogg's.

La exjugadora argumentó que el regreso de Ricky, después de un periodo fuera de las pistas por salud mental, se da con la selección porque es su "familia para toda la vida". "Independientemente de que no hubiera vuelto a las canchas, nosotros estaremos en deuda con él siempre. Tenemos la suerte de que ha vuelto, de que se va a vestir de corto", agregó sobre el base.

La presidenta, que accedió al cargo en octubre del año pasado sucediendo a Jorge Garbajosa, se mostró "muy contenta" tras estos primeros meses de mandato. "Las cosas buenas son que nos dieron el preolímpico que vamos a poder disfrutar aquí en la ciudad de Valencia, el 2 al 8 de julio", recordó.

Aguilar auguró un Preolímpico "difícil", con Líbano, Polonia, Bahamas, Finlandia y Angola como rivales y solo un billete para París en juego. "Hay que plantearlo desde el primer paso, no hay que pensar más allá. Esperemos llegar con todas las posibilidades que Sergio Scariolo considere, que no haya ningún problema físico", deseó.

"Es afrontarlo con garantías, sabemos que estamos en casa, que vamos a tener al mejor sexto hombre que es la afición española, en una ciudad como Valencia, que se respira a baloncesto y vamos con mentalidad competitiva y de querer estar en París", analizó como receta para el exigente torneo, que acogerá La Fonteta.

Aunque con distinto formato, la selección femenina ya lo logró en Sopron (Hungría), aunque Aguilar sufrió hasta conseguir el objetivo. "Lo afrontamos con muchas garantías porque somos España, porque tenemos mucho talento y un grandísimo equipo. No obstante, aunque íbamos con esa ilusión, lo he pasado mal, lo he sufrido, pero el día que nos clasificamos, pues probablemente fui una de las personas más felices en el mundo", reveló, antes de ensalzar la figura de Megan Gustafson.

"Nosotros sabíamos que tenía mucho talento, pero nunca sabes cómo puede responder, porque al final no es fácil meterte en un equipo que lleva mucho tiempo jugando en una dinámica de muchos años. Pero ha demostrado saber adaptarse a su rol, entrar como una 'hormiguita', ir aportando poco a poco a todo lo que Miguel Méndez le demandaba y nos ha ayudado muchísimo para poder estar en París en verano", elogió.

Finalmente, Aguilar valoró "positivamente" el convenio colectivo recién firmado por las jugadoras, para renovar el rubricado inicIalmente en 2008. "Era fundamental para seguir siendo la mejor liga de Europa. Me gusta valorar tanto a la Asociación de Clubes como a la Asociación de Jugadoras, que se han sentado queriendo llegar a un acuerdo. No es fácil a veces, porque los intereses son diferentes", concluyó.