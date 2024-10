La Euroliga señala siete errores arbitrales en el final del Estrella Roja-Barça

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga emitió este domingo un extenso comunicado reflejando hasta siete errores arbitrables en los dos últimos minutos del partido del pasado viernes entre el Estrella Roja y el Barça, que se llevó el conjunto español en Belgrado, en la cuarta jornada.

El partido tuvo de todo y decenas de revisiones por parte de Lottermoser, Rossi y Tsaroucha. Al final, el Barça se impuso en la prórroga de un tenso partido, bajo el ambiente ensordecedor del Belgrado Arena. El choque dejó muchas polémicas y la Euroliga decidió resolverlas en un comunicado este domingo.

"Tras las especulaciones en torno a los minutos finales del cuarto cuarto del partido Estrella Roja - Barça, las conclusiones de la Euroliga son las siguientes", dice, antes de señalar las siete decisiones incorrectas, cuatro de ellas en los últimos 30 segundos, y otras cinco bien tomadas.

Unos pasos de Joel Bolomboy que no pitaron, una falta de Jan Vesley que no pitaron, una falta de Vesley que sí pitaron, otra del checo que no pitaron en la lucha con Bolomboy a 30 segundos del final, la violación de ocho segundos tras el salto que le costó además la técnica a Peñarroya y su ilegal revisión y reanudación, fueron las decisiones erróneas del partido.