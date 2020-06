Garbajosa: "La Liga Femenina de 16 era la mejor opción posible para este año"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha explicado que la ampliación a 16 equipos de la Liga Femenina Endesa era "la mejor opción posible" para digerir las consecuencias del coronavirus y que ya están trabajando en "diferentes opciones" para el futuro de la competición más allá de la próxima temporada.

"La absoluta excepcionalidad de lo que estamos viviendo requiere medidas excepcionales. La ampliación de la Liga a 16 equipos se tomó de común acuerdo con los clubes. Se habló con ellos y estuvimos de acuerdo en que castigar con descensos era demasiado castigo cuando aún faltaba un 30 por ciento de la temporada. La Liga de 16 era la mejor opción posible para este año y de cara al futuro trabajamos con diferentes opciones para ver si seguimos en esta línea o recuperamos la anterior", valoró Garbajosa ante la prensa.

En este sentido, reconoció que, más allá de esta ampliación de equipos, aún mantienen muchas incógnitas. "No sabemos si se va a poder empezar la Liga Femenina en septiembre, aunque estamos convencidos de que sí, o si habrá limitación de aforo, o incluso una segunda ola de coronavirus... Estamos trabajando en todos los escenarios posibles", dijo.

El presidente compareció junto de forma telemática junto al presidente de Endesa, José Bogas, y la jugadora del Valencia Basket Queralt Casas, a quien le entregaron virtualmente su reconocimiento como MVP Nacional de la Liga Femenina.

"Las jugadoras vuelven porque encuentran los ecosistemas perfectos. Trabajamos para que las jugadores se sientan más cómodas y reconocidas, para que cada vez haya más niñas que os vean jugar y quieran imitaros. La apuesta por el baloncesto femenino funciona", prometió Garbajosa.

Además, el mandatario se refirió al anuncio de otra jugadora de la selección española, Marta Xargay, que permanecerá un tiempo alejada del baloncesto. "No es una retirada, es un descanso puntual. Quiero agradecerle el cariño que ha tenido siempre con la FEB, antes de anunciarlo nos lo comunicó. La vida de un deportista es extremadamente exigente a nivel físico y mental. Es un símbolo de honestidad y madurez que diga: 'No estoy al cien por cien, me reciclo y cuando esté preparada volveré'", agradeció.

Por su parte, José Bogas felicitó a Casas y anunció que Endesa está trabajando en "un proyecto de innovación social" que analizará por qué es tan alto el porcentaje de chicas que abandonan el baloncesto al llegar a la adolescencia. "Los valores que aporta el baloncesto no sirven solo en la pista, sino que te van a acompañar toda tu vida personal y profesional", subrayó.