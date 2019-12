Garbajosa: "Pau Gasol hará lo imposible para estar en Tokio y lo esperaremos siempre"

Publicado 17/12/2019 12:19:29 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha apuntado que Pau Gasol "va hacer todo lo posible y un poquito de lo imposible para estar en los Juegos Olímpicos" el próximo verano, prometiendo que desde la federación van a esperarlo "siempre" y que quieren que esté en Tokio "incluso si no puede estar en la cancha, de la forma que pueda".

"Pau me ha dicho lo que ha dicho a todos, que va hacer todo lo posible y un poquito de lo imposible para estar en los Juegos. Es una persona tremendamente especial y no solo por sus condiciones técnicas, tiene una inteligencia tremenda. Si quiere y puede, va a estar en los Juegos, incluso si no puede estar en la cancha, de la forma que pueda. Cuando llegue el momento él y sus médicos nos dirán como está su situación. Estamos orgullosos de lo que está haciendo y lo esperaremos siempre. No puedes fijar en calendario con ningún lesión. Ahora solo me queda apoyar al Pau persona", explicó Garbajosa en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Repsol y Loterías y Apuestas del Estado.

Analizando la longevidad deportiva de su amigo, el presidente reconoció que "es curioso lo de Pau". "En 2008, cuando yo era compañero suyo, me preguntaron si sería su último año con la selección. Estamos en 2020 y el debate es si viene a los próximos Juegos. No habrá otros como Navarro y Pau, pero el último Mundial ha sido el primer campeonato sin ellos y...", recordó, después de que España se colgara el oro en China, defendiendo la capacidad de regeneración del equipo nacional.

En este sentido, Garbajosa recordó que "jugadores como Marc Gasol, Ricky Rubio o Pau Gasol, con las carreras y los éxitos que tienen, no tendrán ninguna necesidad de venir a la selección". "Y cada año vienen. Eso es lo que hace que llevemos 20 años no ganando siempre, pero sí estando siempre entre los que ganan", dijo.

En cuanto a otros de los nombres propios de la selección, Sergio Rodríguez, recalcó que "cada jugador tiene sus momentos personales y físicos buenos y malos" y que "el 'Chacho' lo pasó mal el pasado verano por diferentes motivos". "Pero su compromiso con la selección está fuera de duda. Le echamos de menos durante un año y estoy encantado de que esté dentro de los elegibles para 2020", agradeció al actual jugador del Armani Milan.

Preguntado por la elección entre Nikola Mirotic y Serge Ibaka, ya que los dos nos pueden acudir a los Juegos debido a la normativa internacional, Garbajosa subrayó que "nunca ha habido caso" y que "el método es mucho más sencillo".

"El seleccionador hace una lista, hablamos con ellos para saber cómo están física y personalmente y luego llega el momento de pedir disponibilidad, que suele ser absolutamente mayoritaria, rozando el cien por cien. El seleccionador elige quién cree que es mejor para cada campeonato concreto. Yo no tengo predilección y aunque la tuviera no la diría", despejó.

"SI SALGO REELEGIDO, OFRECERÉ LA RENOVACIÓN A SCARIOLO Y MONDELO"

Sobre los dos seleccionadores absolutos, Sergio Scariolo y Lucas Mondelo, rememoró que cuando llegó al cargo en 2016 ya habló de ellos como las personas "ideales" para sus cargos. "Lo cual habla mucho de mi confianza en ellos y mal de mi capacidad negociadora. Es broma. El resultado en los campeonatos no condiciona mi confianza en ellos. Si salgo reelegido, mi idea por supuesto es ofrecerles la renovación a ambos", confirmó.

Además, Garbajosa también quiso tener palabras para un "hermano" como Sergi Vidal, que acaba de anunciar su retirada del baloncesto profesional. "El baloncesto pierde a un jugador modelo. Creo que no ha tenido el reconocimiento que merece. Es un jugador de la mal llamada clase media que dan tanto valor a nuestro deporte. Es un deportista y una persona súper especial", le alabó.

En cuanto a los problemas económicos del Estudiantes, el exjugador sentenció que el club madrileño es "una parte fundamental del baloncesto español por lo que ha conseguido a lo largo de su historia y por su extraordinario trabajo en la cantera". "Me consta que están en una situación muy difícil, pero si un club puede salir de una situación así estoy convencido de que es el Estudiantes", confió.

Por último, el presidente lamentó que "por desgracia lo normal son los insultos" en el deporte, después de la suspensión el pasado domingo del Rayo Vallecano-Albacete de fútbol. "Hay que trabajar para erradicarlo. En el pasado se ha sido demasiado permisivo. Estamos a disposición de quien sea para trabajar en la erradicación de esta lacra", concluyó.

