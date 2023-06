Garbajosa: "La selección femenina ha vuelto a ser un equipo ganador, lo mejor está por venir"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, se mostró feliz porque la selección femenina, con su plata en el Eurobasket, haya vuelto a estar "entre las que aspiran a ganar" tras un mal verano en 2021 y la ausencia en el pasado Mundial, y confió en que "lo mejor está por venir".

"Estoy muy bien, muy contento, encantado de que nuestra selección femenina esté de vuelta. Hay que valorar mucho esta plata, a todos nos hubiera gustado el oro, pero viendo de donde venimos, hemos vuelto a estar entre las que aspiran a ganar", comentó Garbajosa a los medios tras la llegada del equipo a Madrid.

El dirigente recordó que "nadie puede prometer la victoria" y que el objetivo "es estar entre las que aspiran a ganar". "Hemos estado muy cerquita de conseguir ese oro, pero pequeños detalles y el haber perdido ante un equipo gigante. Pero para mí lo más importante es ver las noticias de televisión, ver cómo la gente se ha vuelto a enganchar, creo que hemos vuelto a ser la familia de la selección, que hemos vuelto a ser un equipo ganador y que lo mejor está por venir", subrayó.

"Ellas son la punta del iceberg, son la consecuencia, las que tiran del carro de todo lo femenino en la FEB y la consecuencia de la buena salud que hay en el basket femenino, son 'las responsables' de que esto siga creciendo y creciendo. Han aceptado ese reto, lo aceptaron hace tiempo, sufrimos y la respuesta ha sido mejorable, no sólo por la plata sino por la predisposición de todo el mundo, por la intensidad con la que han vivido estos días", prosiguió el exjugador.

Garbajosa confesó que una jugadora le había pedido "perdón" por no conseguir el oro. "Le dije que el que lo sentía era yo porque estuviesen así porque se merecían el oro. Este resultado no solo es un gran resultado, es enorme y además confirma lo que entendíamos que era lo de 2021, sólo un traspié, no un problema de modelo", advirtió.

En este sentido, apuntó que en el Eurobasket de 2021 fue "muy complicado" jugar en casa y que también tuvieron "casos de COVID en jugadoras esenciales". "Y salió mal y eso tiene las consecuencias y las afrontamos como deportistas que somos. Pero insisto, lo importante era volver, que esto no se hiciera constante y a la primera que hemos tenido la oportunidad hemos salido por la puerta grande", celebró.

De cara al Preolímpico, recalcó que él ya "no" puede pedir una organización por su actual cargo, pero no escondió las virtudes de España para acoger grandes campeonatos, algo que "da mucho, primero, por prestigio internacional como federación y por liderazgo internacional, pero también como promoción. Creo que no hay mejor manera de vender un deporte o atraer aficionados que jugar torneos en casa. Ojalá el siguiente equipo directivo de la federación apueste por eso porque creo que es mejor", remarcó.

Por este motivo, mostró su preocupación por la poca afluencia de público en este Eurobasket que han acogido Israel y Eslovenia. "Es algo que incluso te preocupa un poquito más porque la organización ha sido modelo. Ya hemos encargado al Departamento de Competiciones un análisis completo de las competiciones femeninas, no sólo de clubes", afirmó.

"Hemos demostrado en España y en otros países, como Francia o Bélgica, que si tienes una liga nacional potente, si tienes competiciones europeas potentes, las competiciones de selección nacional son una consecuencia de esa atención y de esa buena salud", agregó al respecto.

Garbajosa se queda de estas semanas con la "experiencia muy bestia" de convivir con las internacionales. "Es que se han dejado en alma y dos detallitos te quitan el oro y te dan la plata, pero lo mejor es cómo lo viven y el compromiso que tienen. La sensación que tengo, ojalá no me equivoque, es que lo mejor no ha hecho más que empezar", expresó.

Finalmente, el nuevo presidente de FIBA Europa reconoció su mezcla de sensaciones por haber dejado la FEB. "Cada día un ratito me invade la pena, cada día un poquito me enojo, pero ve vale la ilusión de un proyecto nuevo", sentenció.