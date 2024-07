Garuba: "Los Power Rankings son predicciones, lo importante es en el campo"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot de la selección española Usman Garuba dejó claro esye jueves que los Power Rankings que hace la FIBA de cara a los Juegos Olímpicos, en los que aparece en el octavo lugar, son sólo "predicciones" y que "lo importante es en el campo"

"Son sólo Power Rankings, al final ha habido equipos que han estado abajo y han ganado, equipos que han estado arriba y han ganado. Son predicciones, al final da igual, lo importante es en el campo, en el campo se habla", señaló Garuba ante los medios en declaraciones facilitadas por la FEB.

El ex del Real Madrid reconoció que este viernes tendrán una buena prueba en el amistoso ante Argentina. "Siempre es un rival complicado y siempre en el pasado nos ha puesto muchos problemas, creo que va a ser un buen partido para ambos equipos para preparar para el futuro", apuntó.

"Yo creo que la clave de todo es ir día a día, creo que no hay que pensar en nada más allá del partido que tenemos el primer día contra Australia. Tenemos que ir día a día y veremos qué pasa día a día", advirtió Garuba.

El ala-pívot ve "bien a todos" los jugadores, incluidos los 'tocados' Juancho Hernangómez y Alex Abrines que les van a "ayudar mucho". "Les necesitamos de cara a los Juegos Olímpicos y a Joel (Parra) y a Juan (Núñez) agradecerles el trabajo que están haciendo, porque no es nada fácil sabiendo que no van a estar, si no pasa nada raro", remarcó.

"Tenemos que agradecerles el esfuerzo que están haciendo y el trabajo que están haciendo ayudándonos en los entrenamientos y todo eso. Yo creo que estamos haciendo buena dinámica de grupo y estamos siendo como siempre, estoy contento por ello", sentenció Garuba.