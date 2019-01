Herreros: "La Copa nos motiva, es de los títulos más complicados de ganar"

Publicado 21/01/2019 15:12:22 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El directo deportivo del Real Madrid, Alberto Herreros, confesó que la Copa del Rey es uno de los títulos "más complicados de ganar", algo que les motiva aún más, además este año el torneo se disputará en Madrid, por lo que el conjunto blanco estará "más cómodo" y "extra motivado", mientras que su homólogo en el Movistar Estudiantes, Willy Villar, ha avisado de que no se toman el torneo como "una fiesta", sino que van "a ganar".

"La Copa nos motiva, es de los títulos más complicados de ganar, son tres partidos en tres días que hay que ganar. El Estudiantes nos ganó hace pocas fechas", afirmó Alberto Herreros tras el sorteo de los emparejamientos de Copa este lunes en la sede de la Comunidad de Madrid.

En esta edición, que tendrá lugar del 14 al 17 de febrero en el WiZink Center, Real Madrid y Estudiantes serán los "anfitriones del torneo. "Para Madrid es especial la Copa, somos los dos equipos anfitriones, los dos generamos ilusión entre la afición y con ganas y motivados para intentar ganar el partido", comentó. Ser locales en todos los partidos que dispute el equipo dirigido por Pablo Laso hará que estén "más cómodos". "Quizá no es real jugar una copa en casa porque hay muchas aficiones, pero el equipo está extra motivado", añadió.

"¿Sería menos incómodo Unicaja o Valencia? No se puede saber... Tenemos que hacer un gran partido si queremos pasar esta eliminatoria", analizó Herreros el emparejamiento, sabiendo que cualquier rival sería complicado. "Si perdemos contra estudiantes no hablamos de nada. Nos centramos en el partido de Estudiantes, si no jugamos bien no vamos a ganar. Vamos a estar muy motivados e ilusionados para intentar hacer lo mejor posible en la Copa de Madrid", agregó sin querer pensar en otra cosa que no sea el encuentro ante los de Berrocal.

El Real Madrid viene de ganar a Manresa en la última jornada de la Liga Endesa, pero cayó el viernes ante el Buducnost Podgorica, por lo que todavía tiene "mucha capacidad de mejora". "Ahora mismo ne editamos entrenar, son muchos partidos seguidos y no hemos tenido tiempo para ajustar algunas cosas, pero cuando llegue la Copa estaremos bastante mejor", explicó.

"La Copa que más me acuerdo es la de Llul en Málaga, que la metió en el ultimo segundo, pero eso queda lejano. Tenemos que subir el nivel, jugar mejor y estar más concentrados", afirmó un Herreros que confía en seguir "cumpliendo" y rompiendo "maldiciones", como la de que solo dos anfitriones de 24 han logrado levantar la Copa.

VILLAR: "TAMPOCO QUEREMOS IR A UNA FIESTA, QUEREMOS GANAR"

Por su parte, el director deportivo del Estudiantes, Willy Villar, considera que la eliminatoria es "muy complicada", porque les toca el "campeón de Europa", aunque "no hay partido más bonito". "Es lo que todo el mundo habría imaginado. Nosotros estamos encantados de asumir el reto. Evidentemente tampoco queremos ir a una fiesta, queremos ganar, porque nuestras posibilidades son mínimas y las vamos a aprovechar si solo pensamos en ganar el partido", expresó.

"No sé cómo vamos a llevar la presión de ser favoritos...", bromeó Villar aludiendo a la última victoria de los de Berrocal sobre el equipo blanco. "El Madrid está diseñado para ganar títulos, se preparan para eso. Sabes que te vas a encontrar a un Madrid enchufado. Si tenemos un uno por ciento de oportunidades, vamos a intentar aprovechar la oportunidad", añadió.

Desde el Estudiantes ya ven como una motivación "estar en la Copa", porque no están "acostumbrados" a estos eventos. "Un Madrid-Estudiantes es insuperable. Queremos aprovechar la oportunidad para ganar, esa debe ser la mentalidad. Somos inferiores, pero en mentalidad vamos a intentar no serlo", señaló confiado el director deportivo estudiantil respecto a ser "competitivos" para intentar ganar. "Pocas veces puedes soñar y esta es una de ellas", sentenció.

"Estamos en mejor línea pero el trabajo esta empezando. Estamos en una de las ligas más competidas en los últimos 10-15 años. Vamos a sufrir mucho este año pero lo sabemos y los últimos resultados dan confianza para saber que somos capaces de salir de ahí abajo. Tenemos mucho trabajo por delante, todas las alertas encendidas para seguir en esta proyección", reconoció Villar, que confirmó una posible llegada para el puesto de pívot, después de los problemas de Suton.