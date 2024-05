El histórico Unicaja recibe a un valiente Manresa



BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena acoge este jueves el primer partido de los cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa entre un Unicaja que parte con el factor pista a favor tras ser líder de la Liga Regular y un BAXI Manresa que, octavo, abre esta luchar por el título con valentía y sin nada que perder.

Sin duda, antes de que el balón sea puesto en juego en el centro de la cancha a las 20.30 horas, Unicaja debe ser considerado el favorito ante unos manresanos que se han metido con méritos propios en un 'Playoff' en el que pocos le situaban a principios de año.

Unicaja está haciendo algo histórico pero debe confirmarlo en este 'Playoff'. De momento, es el primer equipo que consigue tener el mejor balance, el mejor ataque y la mejor defensa en la Liga Regular de la Liga Endesa bajo el formato actual.

Líderes con un balance de 28 victorias y sólo 6 derrotas (idéntico balance que el Real Madrid, segundo), Unicaja es el equipo más anotador del momento (con 88,7 puntos de promedio) y la menor media de puntos recibidos (77,3).

"Me gustaría que todos asumiéramos la importancia. Nosotros, por supuesto, lo sabemos. Lo que se ha hecho hasta ahora es histórico, pero desgraciadamente no sirve para nada porque no nos dan nada por esto. Ahora es cuando empieza lo que sí que vale", apuntó el técnico de Unicaja, Ibon Navarro, en la previa de este choque.

No obstante, Unicaja tendrá la baja por lesión de Kendrick Perry. La ausencia del base estadounidense nacionalizado montenegrino tendrá un peso importante en la serie, siendo el tercer máximo anotador de los malagueños tras Dylan Osetkowski, que forma parte del Mejor Quinteto de la presente Liga Endesa, y Tyson Carter.

Unicaja llega a esta primera gran cita de la Liga Endesa tras apalizar al Zunder Palencia (93-69) en el último duelo de la Liga Regular, con 17 puntos del lesionado Perry y 22 de un Melvin Ejim que está pletórico. Además, sólo han perdido uno de los últimos 9 partidos en la acb y, por medio, tumbaron a Girona, Baskonia y Barça.

A este pletórico Unicaja se enfrenta un BAXI Manresa que quiere dar la sorpresa en esta corta serie de cuartos de final, al mejor de tres partidos. Los de Pedro Martínez lograron el billete al 'Playoff' pese a caer en la pista del Lenovo Tenerife (84-80) y ser un acordeón en las últimas jornadas, alternando victorias con derrotas.

Los catalanes, que fueron campeones en 1998 siendo ya una alternativa, empiezan este 'Playoff' con una visita al Martín Carpena, del que salió derrotado en la Liga Regular por 91-77. En el Nou Congost, el Manresa empezó fuerte pero acabó perdiendo por 77-88 tras una remontada de Unicaja firmada por el ahora lesionado Kendrick Perry.

Así que el Manresa sabe que deberá darlo todo para cambiar la mala dinámica previa y poder dar la sorpresa en el Carpena. En caso de hacerlo, el Nou Congost sería el juez decisivo. Ese es el panorama por el que lucharán los manresanos, que confían en la dupla formada por Devin Robinson y Brancou Badio, ambos con 14 puntos de media en esta Liga, para tumbar al histórico Unicaja.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UNICAJA: Díaz, Carter, Barreiro, Osetkowski y Sima --posible quinteto inicial--; Ejim, Kalinoski, Taylor, Djedovic, Lima, Kravish y Thomas.

BAXI MANRESA: García, Badio, Vaulet, Robinson y Geben --posible quinteto inicial--; Williams, Taylor, Steinbergs, Sagnia, Mawugbe, Oriola y Pérez.

--ÁRBITROS: García González, Caballero y Araña.

--PABELLÓN: Martín Carpena.

--HORA: 20.30/Movistar+.