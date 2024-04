Howard y Baldwin IV se retan en busca del 'Playoff'



El Baskonia afrontará este martes su primer intento de clasificarse para el 'Playoff' de la Euroliga 2023-2024 en su visita (20.30 horas) al Stark Arena de Belgrado para medirse al Maccabi Tel Aviv israelí, en un cruce a todo o nada marcado por el duelo entre dos de los mejores anotadores de la Fase Regular.

El novedoso 'Play-In' que diseñó la organización para aumentar la emoción hasta el final de la primera parte de la competición arranca este martes con sus cuatro equipos implicados en busca de completar los ocho que buscarán el pase a la 'Final a Cuatro' del próximo mes de mayo en Berlín. Maccabi, Baskonia, Anadolu Efes y Virtus Bolonia pelearán por esos billetes entre este martes y el viernes, día en el que el perdedor del choque entre macabeos y baskonistas se mida en su pabellón al ganador del que enfrenta al lanzado conjunto turco y al italiano.

En este segundo partido parece haber más favoritismo a favor del equipo de Estambul, al contrario que en el que se verá en el siempre imponente Stark Arena, en esta ocasión silenciado por la obligación del Maccabi de jugar a puerta cerrada en su exilio en la capital serbia donde el Baskonia espera encontrar su mejor nivel para tratar de evitar su segunda 'bala'. El ganador se medirá al Panathinaikos griego.

El conjunto que entrena Dusko Ivanovic llega muy animado ya que aunque no ha sido demasiado fiable en la Fase Regular lejos del Fernando Buesa Arena con un balance de 8-9, sí ha sido capaz de ganar en sus dos últimas salidas al Real Madrid y la Virtus, algo que le refuerza de cara a contrarrestar la fortaleza del equipo israelí como local pese a no contar con el apoyo de su siempre ruidosa y 'caliente' afición.

El hexacampeón de Europa sólo cedió ante cuatro visitantes, ninguno de ellos todavía en este 2024 donde ha ganado sus siete partidos, mientras que a su siguiente rival también le batió por 89-81, en un encuentro donde curiosamente no fueron grandes protagonistas ninguno de los que se espera que lo sean en esta ocasión como los bases Markus Howard y Wade Baldwin IV.

El jugador estadounidense del Baskonia está en uno de esos momentos 'dulces' que suele atravesar en la temporada y que le hacen parecer ser casi imparable para las defensas y llegará a Belgrado tras promediar más de 33 puntos en sus últimos cuatro partidos. Este domingo se encargó de ajusticiar en Vitoria al Río Breogán con un triple casi sobre la bocina (76-74) y su 'muñeca' resultará clave ante un Maccabi que también tiene muchos puntos.

Howard terminó la Fase Regular como el máximo anotador con una media superior a los 19 puntos por encuentro (19,4) y se cruzará con otro de los 'cañoneros' del baloncesto continental como Wade Baldwin IV, jugador con pasado en Baskonia y que ha sido el tercero mejor en puntos con casi 18 por partido (17,7). El director de juego macabeo, que no pudo volar con el resto del equipo a Belgrado por un problema burocrático, pero que no se perderá la cita, no es tan explosivo seguramente, pero suele ser muy regular en la faceta anotadora y en sus 16 últimos encuentros ha superado los dobles dígitos.

Howard y Waldwin IV acapararon los focos ya hace unas semanas cuando se vieron las caras en el Buesa Arena con 26 y 25 puntos respectivamente para cada uno, por lo que la pizarra defensiva tanto de Dusko Ivanovic como de Oded Kattash tendrá que dibujar buenos sistemas para frenar sus impactos.

En aquel último enfrentamiento, el técnico montenegrino también logró controlar otra de las fortalezas de su rival como el rebote. El Baskonia lo logró equilibrar (39-39), aunque el Maccabi fue muy superior en el ofensivo, donde es el mejor de la competición, con 16 capturas, las mismas que tuvo en el duelo de la primera vuelta donde sí apabulló en los tableros (50 a 35).

Ahí, Tadas Sedekerskis y Chima Moneke deberán lidiar con la exuberancia física de Josh Nebo, el mejor reboteador ofensivo y total de la Fase Regular, y Bonzie Colson, mientras que tampoco habrá que perder de vista el cruce entre Codi Miller-McIntyre y Lorenzo Brown, el primer y tercer mejor asistente.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

MACCABI TEL AVIV: Brown, Baldwin IV, Cohen, Colson y Nebo --posible quinteto inicial-- Cleveland, Rivero, Webb III, Dibartolomeo, Sorkin, Thomasson, Menco y Blatt.

BASKONIA: Howard, Miller-McIntyre, Marinkovic, Sedekerskis y Kotsar --posible quinteto inicial--; Chiozza, Díez, Rogkavopoulos, Costello, Moneke, Raieste y Theodore.

--ÁRBITROS: Rocha, Boltauzer y Lottermoser.

--PABELLÓN: Stark Arena.

--HORA: 19.00/Movistar Deportes-