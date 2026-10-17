Hunt impulsa a Unicaja y MoraBanc Andorra frena al Río Breogán

Kids&Us Manresa - Unicaja - ACB PHOTO

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja se llevó la victoria (72-84) de su visita al Kids&Us Manresa gracias al recital de Cameron Hunt en una cuarta jornada de la Liga Endesa que supuso la primera derrota del Río Breogán, superado (108-102) por el MoraBanc Andorra.

El escolta estadounidense de los de Málaga firmó 31 puntos en el Nou Congost, aportando también Ignas Brazdeikis, para servir a los de Txus Vidorreta la segunda victoria de la temporada. El equipo catalán fue muy a remolque del Unicaja y un 4/24 en triples condenó cualquier intento local de remontada.

JD Notae abrió una puerta al Manresa en el tercer cuarto, pero Hunt se encargó de llevar una importante victoria a Málaga, dejando a los catalanes colistas sin estrenarse aún. Mientras, el MoraBanc sí celebró el primer triunfo en Liga a costa de un Río Breogán que estaba intratable: primer equipo en la historia de la ACB que supera los 100 puntos en cada uno de sus cuatro primeros partidos.

El equipo andorrano contó con la pegada de Kyle Kuric (26 puntos) y un Aaron Best que hizo un 5/5 en triples, además de un gran James Akinjo (13 puntos, 9 asistencias y 22 de valoración). El conjunto de Lugo amenazó con seguir su racha desde un 17-31 en el primer cuarto, pero el MoraBanc reaccionó ganando los otros tres parciales.

Por otro lado, Monbus Obradoiro ganó (72-79) a Recoletas Salud San Pablo Burgos para meterse en zona alta con tres victorias. El equipo gallego llevó el mando desde el principio con una actuación coral, con cuatro jugadores en dobles dígitos de anotación.